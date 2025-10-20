Yassir Zabiri se consagró como la gran figura de la final del Mundial Sub-20 Chile 2025. Con apenas 20 años, el delantero marroquí fue el héroe del encuentro al anotar los dos goles del triunfo por 2-0 sobre Argentina, resultado que le otorgó a Marruecos el primer título mundial de su historia.

Curiosamente, su brillante actuación significó una amarga jornada para su ídolo. Y es que el jugador ha reconocido en más de una ocasión que su máximo referente es Lionel Messi, el histórico número 10 del Barcelona y actual figura del Inter Miami.

Zabiri eligió entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Yassir Zabiri ha tenido que elegir en más de una ocasión entre Lionel Messi y otras leyendas del fútbol como Cristiano Ronaldo, Pelé, Ronaldo Nazario, Diego Maradona o Ronaldinho, y siempre ha mostrado su admiración por el campeón del mundo en Qatar 2022.

Incluso cuando se le planteó una comparación más cercana, entre Messi y dos referentes de la selección de Marruecos —Achraf Hakimi y Hakim Ziyech—, el joven delantero no titubeó: volvió a elegir al astro argentino. Con esa respuesta, dejó claro que, al igual que millones de fanáticos alrededor del planeta, se considera un auténtico seguidor de Messi.

Hasta este domingo solo una selección africana Sub-20 había alcanzado la gloria mundial: Ghana, campeona en el torneo celebrado en Egipto en 2009, tras imponerse a Brasil en una dramática tanda de penales.

Ahora, Marruecos escribió su propio capítulo en la historia al conquistar la Copa del Mundo Sub-20 Chile 2025, otorgándole al continente africano un nuevo motivo de orgullo.

