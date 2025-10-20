Argentina perdió la final del Mundial Sub 20 contra Marruecos, en un duelo que estuvo marcado en nuestro país porque el público chileno tomó partido por la selección africana.

La rivalidad futbolística que existe con los trasandinos llevó a que el público en el Estadio Nacional festejara los goles que anotaban los marroquís y luego silbaran a algunos jugadores argentinos.

De hecho jugadores de Marruecos festejaron junto al público chileno, al darse cuenta que eran aplaudidos. Uno de ellos fue Othmane Maamma, elegido la figura del Mundial, quien vendió un poco de humo.

La dedicatoria de Marruecos a Argentina

Claro que en las redes muchos se acordaron que Argentina celebró el título antes de enfrentar a la nueva potencia africana y le cobraron los cánticos que realizaron.

Marruecos dio la vuelta olímpica en el Nacional

“El domingo a Marruecos le vamos a ganar, el domingo a Marruecos le vamos a ganar, y la vuelta, y la vuelta vamos a dar”, se puede escuchar en un video íntimo que la selección argentina grabó en un camarín del Nacional tras ganarle a Colombia en semis.

Publicidad

Publicidad

El tema es que una cuenta en español de X que sigue a la selección de Marruecos les sacó en cara esa celebración anticipada, asegurando que eso no debieron hacerlo.

ver también Argentina pierde otra final en el Nacional de Chile: ¡Marruecos hace historia y se queda con el Mundial Sub 20!

“Siempre hay que mantenerse humildes”, fue la dedicatoria a los argentinos, incluyendo incluso un tierno beso para dejar en claro que no había que entrar confiados.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Los jugadores de Marruecos eso sí prefirieron mostrar su felicidad con el público chileno antes que enfrascarse en polémicas con los argentinos, demostrando ser buenos ganadores.