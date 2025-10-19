Es tendencia:
Mundial Sub 20

Argentina pierde otra final en el Nacional de Chile: ¡Marruecos hace historia y se queda con el Mundial Sub 20!

Los africanos pegaron dos veces antes de la media hora inicial y dejaron la final muy a su favor. ¡Se consagraron campeones mundiales con dos figuras que brillaron en el pasto donde la Albiceleste ya sabía de perder una final!

Por Jorge Rubio

Marruecos se coronó campeón mundial Sub 20 en Chile.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTMarruecos se coronó campeón mundial Sub 20 en Chile.

Si bien Argentina ya sabía del amargo sabor que genera perder un torneo de países en el Estadio Nacional de Santiago, el equipo Sub 20 sufrió un golpazo tras caer ante Marruecos en la final del Mundial que organizó nuestro país. Fue un 2-0 con mucha claridad que tuvo varios nombres destacados.

El cuadro africano tuvo un dúo imparable en la ofensiva. Los dos habían mostrado un gran nivel en las fases previas. Por algo los marroquíes llegaron a la final del certamen. Uno fue el “7”, Othmane Maamma, un clon de Cristiano Ronaldo que estuvo en una noche soñada.

Otro que brilló con luz propia fue Yassine Zabiri, autor de un doblete en el Estadio Nacional. El primer gol fue luego de un tiro libre prácticamente un centímetro fuera del área grande. El talentoso jugador del FC Famaliçao de Portugal abrió la cuenta en los 12 minutos.

Tweet placeholder

Antes de la media hora, el equipo dirigido por el belga Mohamed Ouahbi puso el 2-0. Un tanto que fue durísimo para la Albiceleste. Todo partió en los pies de Maamma, quien apiló rivales por la banda derecha. Ubicó a Zabiri con un preciso centro y el atacante de 20 años definió con una volea impresionante.

La decepción fue tal que Placente de inmediato movió sus fichas. En los 34 minutos, Mateo Silvetti reemplazó a Valentino Acuña. Nada de eso sirvió para vulnerar al gigante portero Ibrahim Gomis, quien respondió siempre a la altura de su tamaño y de un juego tan importante como este.

Tweet placeholder
Marruecos sostiene el resultado y le gana a Argentina la final del Mundial Sub 20

Marruecos pudo contener con éxito todos los embates de Argentina, que intentó de todas las maneras posibles descontar en la final del Mundial Sub 20. Con el correr de los minutos, los jugadores empezaron a mostrar su molestia. Como por ejemplo, el extremo del Benfica Gianluca Prestianni.

Prestianni canchereó durante todo el torneo y fue el mejor de su equipo en la gran final, donde se enfrascó en duros diálogos con asistentes al reducto ñuñoíno. Ni siquiera pudo anotar un descuento. Y luego de cuatro participaciones mundialeras, los marroquíes lograron sui primer título. De paso, confirmaron que no fue suerte el cuarto puesto obtenido en el Mundial de Qatar 2022.

De todas maneras, Argentina pudo quedarse con dos consuelos: Santino Barbi fue elegido como el mejor arquero del torneo, mientras que Milton Delgado se quedó con el balón de bronce. El marroquí Yassine Zabiri se ganó el de plata y Othmane Maamma se quedó con el dorado. Un triunfo pleno de Marruecos ante Argentina.

Revisa el compacto de la final del Mundial Sub 20 2025

