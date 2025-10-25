Ángelo Araos fue hace unos pocos años uno de los jugadores en que más expectativas había puestas. El antofagastino logró brillar en Universidad de Chile en el primer semestre del 2018 y luego inició una poco destacada carrera en el extranjero.

Con 28 años en el cuerpo, lamentablemente el volante no pudo brillar ni en el Corinthians, Ponte Preta, Necaxa y Atlético Goianiense. Hoy, de vuelta en México jugando en el Puebla, está buscando relanzar su carrera.

Por suerte, en las últimas horas Araos dio un paso importante en lograr ese objetivo, anotando un buen gol en el empate 4-4 de su equipo en su visita al Juárez por la fecha 15 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El golazo de Ángelo Araos en México

El formado en Deportes Antofagasta apareció a los 88 minutos del partido, anotando lo que fue el parcial 3-4 para su equipo. Posteriormente en tiempo agregado llegó el tanto del empate por medio de Luis Mejía.

Ángelo Araos anotó su primer gol con la camiseta del Puebla. | Foto: Archivo.

Cabe destacar que Araos no anotaba desde el ya lejano 6 de enero del 2023. En esa ocasión el chileno le convirtió a Atlético San Luis en la derrota del Necaxa por 3-2 en el primer partido del Clausura.

Los números de Araos dejó en Universidad de Chile

Tras destacar con Antofagasta la U decidió pagar en enero del 2018 unos 800 mil dólares por la mitad del pase de Ángelo Araos. Con los azules jugó 24 partidos, siendo 14 por la Primera División, cinco en Copa Chile y cinco en la Copa Libertadores, con cinco goles y una asistencia en 1750 minutos de acción.

En julio de ese año es enviado a préstamo a Corinthians, dando inicio a una discreta aventura en el extranjero que se ha extendido hasta estos días. ¿Podrá relanzar su carrera hoy de regreso en el fútbol mexicano?

