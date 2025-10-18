La insólita explicación de Argentina por polémicos festejos en el Mundial Sub 20: “Son chicos”

La selección de Argentina se mentaliza para lo que será la final del Mundial Sub 20. El elenco dirigido por Diego Placente buscará dar el batacazo y en Chile va por un nuevo título de la categoría.

Con campaña prácticamente perfecta, la albiceleste se ha hecho fuerte y frente a Marruecos esperan dar el último salto hacia el trofeo. “Queremos transmitir lo que nosotros sentimos cuando eramos chicos. Ser campeón es uno de los recuerdos más lindos que tengo en mi carrera”, confesó en conferencia de prensa este sábado.

A un día de la gran final, el ex lateral zurdo entregó todo su apoyo a sus pupilos. El campeón del Mundial Sub 20 de 1997 enfatizó que “confío mucho en los jugadores” y agregó que “si llegamos hasta acá, es por ellos”. Dejando de lado cualquier tipo de polémica por arbitrajes que hayan favorecido a la albiceleste como se especuló en partidos anteriores.

La explicación por polémicos festejos de Argentina

Pero las declaraciones de Diego Placente llamaron la atención ya que prácticamente fue ponerse el parche antes de que se le consultara por los festejos que han realizado sus jugadores en este Mundial Sub 20.

La primera víctima fue México a quien le dedicaron varias canciones y hasta la música del Chavo del 8. Luego vino Colombia con una repasada de palabras mayores y hasta a Marruecos con prácticamente el cotillón en la mano a horas de disputar la final.

Pese a ello, para Placente esto tiene una particular explicación “Nunca hablamos antes de los partidos”, lanzó de entrada el estratega que estuvo 28 días detenido en Alemania. “Hay una bajada de línea de respetar al rival, pero son chicos. A veces también tiene que ver con lo que pasa antes”, expresó alegando la inocencia de sus jugadores.