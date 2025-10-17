Se acerca la gran final del Mundial FIFA Sub 20. Este fin de semana se define al nuevo campeón de la categoría en un duelo estelar entre los combinados de Argentina y Marruecos, duelo que se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

Un partidazo que enfrenta dos realidades muy distintas y que en RedGol ya comenzamos a palpitar. Por eso, le pedimos a la inteligencia artificial que entregara su pronóstico exacto para esta gran cita ¿Argentina conquista su séptimo título sub 20 o Marruecos da la sorpresa? Descubre qué nos dijo la IA, a continuación.

ver también Argentina vs. Marruecos por el Mundial Sub 20: Horario y dónde ver la gran final FIFA

La IA pronostica el resultado de la final del Mundial sub 20

La inteligencia artificial utilizada en este ejercicio fue ChatGPT, una de las más importantes y conocidas y a la que le hicimos la siguiente consulta: “¿Puedes hacer un pronóstico de la final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos?”.

Tras ello, la IA hizo un análisis de ambas selecciones finalistas e indicó que si bien hacer un pronóstico nunca es garantía, sí se puede estimar algo basado en lo que vienen mostrando ambos equipos, agregando la siguiente predicción con sus respectivos argumentos:

Ventajas de Argentina:

Llegan invictos al partido decisivo.

al partido decisivo. Buen funcionamiento colectivo: tienen alternativas ofensivas (Sarco, Silvetti, Carrizo) y defendiendo han concedido poco.

tienen alternativas ofensivas (Sarco, Silvetti, Carrizo) y defendiendo han concedido poco. Experiencia histórica en torneos juveniles: ya han disputado muchas finales Sub-20.

Fortalezas de Marruecos:

Fuerza mental: eliminar a Francia en semifinales por penales muestra carácter.

eliminar a Francia en semifinales por penales muestra carácter. Buen equilibrio defensivo y eficacia: no serán fáciles de romper.

no serán fáciles de romper. Motivación histórica: es su primera final en esta categoría, querrán hacer algo memorable.

Publicidad

Publicidad

Debilidades o factores de cuidado:

Presión del momento: Argentina llega como favorita , eso genera expectativas grandes.

, eso genera expectativas grandes. Marruecos podría apostar a defender bien y buscar contraataques o definiciones ajustadas.

Detalles como errores individuales, decisión arbitral, ritmo del partido podrían inclinar la balanza.

Finalmente, tras este análisis, la IA agregó que considerando todo, como “rendimiento, experiencia, solidez defensiva, presión y momentum psicológico” se la juega con el triunfo de Argentina por 2-1 ante Marruecos.

La IA pronostica el triunfo de Argentina sobre Marruecos por 2-1. (Foto: Photosport)

Publicidad

Publicidad

Las razones tras este pronóstico es porque la albiceleste tiene más variantes ofensivas y jugadores con desequilibrio individual, lo que puede provocar diferencias en finales cerradas.

¿Cuándo juegan Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20?