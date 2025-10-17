Estuvo 28 días detenido y ahora busca inédito récord en el Mundial Sub 20: “Constancia y disciplina”

La selección de Argentina está en la final del Mundial Sub 20 y ahora se mentaliza en dar el último gran golpe ante Marruecos. El elenco dirigido por Diego Placente viene con canasta completa y en el Estadio Nacional buscarán cerrar con broche de oro una campaña que solo ha sabido de alegrías.

Pero la historia del DT esconde una particularidad que reflota a días de comenzar la anhelada final. Placente como jugador pasó por diversos clubes como River Plate, Bayer Leverkusen, Celta, San Lorenzo y Nacional. Incluso confesó que se borró de un Superclásico (sumando una quinta amarilla por demorar el juego) para asistir a un concierto de ‘Los Redondos’.

Sin embargo, ese no fue el peor capitulo en su carrera. Es que tras su retiro de la actividad, decidió realizar un viaje a Alemania en 2013. Lo que llamó la atención fue que lo tomaron detenido en el país germano por una deuda con el fisco pendiente desde su período en el Leverkusen.

El monto era equivalente a 2.700.000 dólares, y mientras se desarrollaba la investigación estuvo 28 días en la cárcel.

El récord de Diego Placente

Tras ello, sus abogados lograron sacarlo y con el pago de una multa 90 mil euros logró retornar a su país. “Tenía una celda para mí solo con inodoro y lava manos. Hasta jugué un partido de fútbol”, confesó.

Placente ha mostrado su carácter en Chile y hasta mando a callar los reclamos de sus rivales

Sin embargo, la vida le dio una nueva oportunidad y tras el fracaso de Jorge Sampaoli en Rusia 2018, fue parte de los elegidos por la AFA para empezar a renovar la selección de Argentina. Empezó en la Sub 15 y Sub 17. Pero ya a fines de 2024 asumió el desafío de la Sub 20 en reemplazo de Javier Mascherano, que decidió dejar su lugar para irse al Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suárez y Maxi Falcón.

Lo que ahora lo tiene en el pedestal en Argentina. Los elogios llueven sobre el ex lateral y tiene la gran chance de ser campeón del torneo como jugador (1997 en Malasia) y además como entrenador.

“Es fantástico verlo ahí, siempre tuve una gran relación con él, siempre ha sido muy correcto y tuvo mucha constancia y disciplina y ha crecido mucho. Hay una integración con la Selección mayor que es fantástica, se siguen los procesos muy unidos”, recalcó José Néstor Pekerman, quien lo dirigió en la selección, por lo realizado por Placente.

