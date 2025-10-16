Más de 680 mil visualizaciones: La “trampa” de Argentina que se vuelve viral y da vuelta al mundo

Este miércoles se definieron a los dos equipos que se enfrentarán en la gran final del Mundial Sub 20 de la FIFA, certamen que se está disputando en Chile. Uno de los elencos que logró su clasificación para este crucial partido es la selección de Argentina, la cual consiguió superar a su similar de Colombia con un marcador ajustado de un gol a cero.

Un vibrante duelo donde se registró un momento particular que no tardó en volverse viral en las redes sociales. Se trata de una supuesta “trampa” ejecutada por un jugador del combinado trasandino, la cual no fue advertida por el árbitro principal del encuentro, el portugués João Pinheiro.

La “trampa” argentina que se volvió viral:

El incidente se produjo a finales del primer tiempo del choque entre la Albiceleste y los Cafetaleros, cuando ambas escuadras se encontraban todavía con el marcador igualado a cero. El usuario de la plataforma X, “@dionisjuan”, subió el clip a su cuenta acompañado del comentario: “De pequeños les enseñan a mentir”.

En el video se observa el cobro de una falta cometida por el jugador colombiano Kéner González, número 19 de la plantilla cafetalera. Sin embargo, al revisar la repetición, queda en evidencia cómo el jugador argentino número 3, Julio César Soler, no solo ‘exagera’, sino que directamente simula un contacto que ni siquiera existe con el rival. El propio comentario de Aldo Schiappacase lo reafirma señalando: “No hay nada, solo es vivito”.

El juez del encuentro no se percató de la clara simulación del futbolista trasandino y, en consecuencia, pitó la falta a favor de la Albiceleste.

El posteo del usuario se viralizó en cosa de minutos en la red social X y, hasta el momento, la publicación superaba las 680 mil visualizaciones y acumulaba más de 1 RT, 1.200 “likes” y cerca de 900 comentarios. La mayoría de las reacciones condenaban la “picardía” del jugador argentino, quien pertenece a los registros del AFC Bournemouth de la Premier League.

Polémica que cobra fuerzas tras la eliminación de Colombia a manos del combinado argentino, quienes finalmente terminaría sellando su clasificación a la final del Mundial Sub 20, gracias a la anotación de Mateo Silvetti cuando el reloj marcaba los 72 minutos del compromiso, apenas siete minutos antes de la expulsión por doble amarilla del colombiano, Jhon Rentería.

Argentina clasificó con polémica a la final del Mundial Sub 20 y enfrentará a Marruecos. (Foto: Andres Pina/Photosport)

