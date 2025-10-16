Al mediodía de este jueves 16 de octubre surgió una información que pilló a varios por sorpresa. Resulta que Javier Milei, presidente de Argentina, había pedido venir a Santiago para ver la gran final del Mundial Sub 20 del combinado albiceleste ante Marruecos.

De acuerdo al medio Doble Amarilla, personeros del gobierno argentino se comunicaron con la FIFA para ver el protocolo de asistencia para la final. Además, habrían consultado el servicio de Carabineros para asistir al Estadio Nacional, donde compartiría asiento con Gabriel Boric.

La noticia rápidamente inundó las principales redes sociales y medios deportivos. Sin embargo, esta fue rápidamente descartada desde el mismísimo entorno de la máxima autoridad trasandina.

Javier Milei descarta venir a Chile para ver la final del Mundial Sub 20

Y es que Manuel Adorni, vocero presidencial al otro lado de la cordillera, cito uno de los posteos dedicados a esta información para desmentirla completamente. “Fake. Fin”, escribió en pocas palabras el trabajador en el gobierno de Milei.

Cabe destacar que la relación de Javier Milei y la Asociación del Fútbol Argentino no está en buen pie. Sin ir más lejos Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, criticó duramente al economista luego que no se presentara en una reunión con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Nueva York.

“Un Gobierno y un Presidente que odian lo popular, odian al fútbol. Hoy Milei le dio la espalda a la iniciativa más importante de la historia del fútbol sudamericano. Argentina no mandó a nadie a la reunión. Quizá como en FIFA la regla del 3% no funciona, el tema no interesa. Un gobierno que detesta el Carnaval del Fútbol. Por suerte no llegan ni a 2030, perdón ni a 2027 … En Fin”, declaró Toviggino.

Y en cuanto a las relaciones con Chile la cosa no mejora. Las distancias políticas entre Javier Milei y Gabriel Boric son más que evidentes, quedando demostrado en agosto del 2024, cuando el economista vino al país en una visita privada sin contemplar ningún encuentro oficial con su par chileno.

¿Cuándo se jugará la final del Mundial Sub 20?

La gran final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos será este domingo 19 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

