MLS

¿Rechazó la foto? Filtran nueva polémica entre Lionel Messi y Javier Milei en Estados Unidos

Una nueva polémica se forjó entre el capitán de la selección de Argentina y el mandatario trasandino. Lo que no pasó desapercibido al otro lado de la Cordillera.

Por Felipe Pavez Farías

Messi expresó que por temas de agenda no pudo recibir a Milei
Una polémica de palabras mayores protagonizó Lionel Messi en Estados Unidos. Lo que incluyó un desencuentro con el Presidente Javier Milei que está en Nueva York y tiene programadas reuniones con la ONU y Donald Trump entre otros mandatarios. 

Según detalla el medio Doble Amarilla, la reunión se venía planificando hace 30 días. Esto debido a que Inter Miami juega New York City y de ganar podría quedar tercero en la conferencia este. 

Polémica medida: Javier Milei deja a Argentina sin el Mundial 2026 por la TV abierta

Por lo mismo, Karina Milei, Daniel Scioli y Gerardo Werthein realizaron la organización de un encuentro entre el Presidente y el “10” en horas previas al encuentro. 

¿El objetivo? El medio citado indica que Javier Milei tiene como ídolo a Lionel Messi y habría querido una postal con el crack. Pero además se indica que sería utilizada para las próximas elecciones de octubre. 

Anteriormente, Messi ya había enviado una camiseta con dedicatoria a Milei. Pero ahora según se cuenta desde Argentina, decidió evitar todo tipo de comentarios y decidió rechazar la reunión. Además indicó que su agenda está repleta y que tras el partido de inmediato vuelven a Miami. 


AFA apoya a Lionel Messi

Lo que no pasó desapercibido en la AFA donde se burlaron del portazo de Lionel Messi a Javier Milei. “Sigan participando, Hay grandes premios. En fin”, comentó el tesorero Pablo Toviggino.

Le faltaba en su carrera: Lionel Messi logra igualar hito de Iván Zamorano y del Chupete Suazo

Cabe consignar que Javier Milei ha sido critico de la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia. A tal punto que desde la AFA se indicó que el mandatario no apoyó la gestión para el Mundial 2030. 

Mientras Conmebol aprobaba la propuesta para que el Mundial 2030 se dispute con 64 Selecciones y el grupo completo en Argentina, el Leoncito decidió ningunear la iniciativa y oponerse”, expresó Toviggino, uno de los integrantes de confianza de Tapia.


