Al unísono. Todo el mundo del fútbol comenta este miércoles la obtención del Balón de Oro 2025 por parte de Ousmane Dembélé. El francés se alzó como el mejor de toda la temporada, tras obtener la Champions League con el PSG.

La pregunta que resuena, como un eco en el vacío, es la de los chilenos. ¿Alguna vez algún compatriota estuvo cerca de obtener el Balón de Oro? Pocos fueron los que tuvieron alguna ilusión.

Quizás, el que estuvo más cerca fue Alexis Sánchez en 2015. En uno de los mejores momentos del Maravilla, el trofeo estuvo, no obstante, bastante lejos. Su obtención parecía una quimera.

Juan Cristóbal Guarello aclara por qué era imposible que Alexis obtuviese el Balón de Oro

Como siempre, Juan Cristóbal Guarello intentó darle su propio sabor a la obtención del Balón de Oro por parte de Ousmane Dembélé, en La Hora de King Kong. El comunicador habló de los chilenos que estuvieron cerca del trofeo redondo y se refirió específicamente a Alexis Sánchez.

“El año de mejor rendimiento de Alexis Sánchez tuviste primero a Messi, segundo a Cristiano Ronaldo y tercero a Neymar. No entrabas ni por la ventana ahí, para qué estamos con cosas”, soltó el conductor de LHKK.

Lo cierto es que el Maravilla terminó en el décimo lugar de aquella votación, en 2015. Superó a futbolistas de la talla de Zlatan Ibrahimovic, Sergio Agüero, Yaya Touré e, incluso, a Arturo Vidal, en el puesto 17.

Prohibido olvidar: el Alexis Sánchez del Barcelona era tremendo jugador | Getty Images

¿Qué chilenos han estado cerca de ganar el Balón de Oro?

No solamente Alexis Sánchez y Arturo Vidal han estado cerca de ganar el Balón de Oro. Históricamente, han estado allí Iván Zamorano, Marcelo Salas y Cristiane Endler.