París recibe la ceremonia de los premios individuales más importantes a nivel del orbe. Este lunes, se desarrolla la ceremonia de premiación del Balón de Oro, instancia en la que varios futbolistas pretenden ser elegidos como los mejores de la temporada.

Varios jugadores asoman con cierto favoritismo. Es el caso de Ousmane Dembélé, Vitinha, Cole Palmer, Lamine Yamal y Mohamed Salah, entre otros. La terna no es tan extensa, pero ya no se trata de carreras cabeza a cabeza entre dos nombres, como en la época del auge de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Lo cierto es que ningún chileno está ni cerca de la lista. Esto no es algo que haya sido siempre así. De hecho, hace unos años tuvimos a un par de referentes metidos entre la terna de los veinte finalistas.

El que ha estado más cerca

Fue en 2015. El Balón de Oro lo disputaban palmo a palmo Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en una disputa que se alargó durante todo el decenio. Pero, también tuvo ínfimas chances un chileno.

Pese a que Arturo Vidal ya había dejado la vara alta en años anteriores, ocupando el lugar 16 y 14 del puesto final de las votaciones, ese año Alexis Sánchez consiguió ocupar la décima plaza.

Con un 1,18% de los votos, el Maravilla se quedó dentro del Top 10 del Balón de Oro 2015, superando a estrellas como Zlatan Ibrahimovic, Yaya Touré, Sergio Agüero, Paul Pogba y al propio Arturo Vidal.

¿Qué chilenos han estado cerca de ganar el Balón de Oro?

No solamente Alexis Sánchez y Arturo Vidal han estado cerca de ganar el Balón de Oro. Históricamente, han estado allí Iván Zamorano, Marcelo Salas y Cristiane Endler.