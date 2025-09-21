París recibirá la ceremonia de los premios individuales más importantes a nivel del orbe. Este lunes, se desarrollará la ceremonia de premiación del Balón de Oro, instancia en la que varios futbolistas pretenden ser elegidos como los mejores de la temporada.

Varios jugadores asoman con cierto favoritismo. Es el caso de Ousmane Dembélé, Vitinha, Cole Palmer, Lamine Yamal y Mohamed Salah, entre otros. La terna no es tan extensa, pero ya no se trata de carreras cabeza a cabeza entre dos nombres, como en la época del auge de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Y en una sociedad basada en la ansiedad y en la recompensa inmediata, Byung Chul Han mediante, es normal querer anticiparse a los hechos. Es por ello que le preguntamos a la Inteligencia Artificial sobre el resultado que cree que se dará en la noche parisina.

La IA da su vaticinio sobre el ganador del Balón de Oro 2025

Cada uno puede tener su favorito, pero nadie obtiene respuestas de una base de datos tan amplia como la Inteligencia Artificial. Es por ello que le preguntamos a la IA de Microsoft, Copilot, sobre el resultado de mañana.

A la pregunta “¿Quién vaticinas que ganará el Balón de Oro 2025?“, Copilot fue claro. “Creo que Ousmane Dembélé se alzará con el Balón de Oro 2025 gracias a su papel decisivo en el triplete del Paris Saint-Germain y sus cifras goleadoras en la Champions League“, aseguró. Tampoco había que saber mucho para dar esa respuesta.

Para la IA, los factores que juegan a favor de Copilot son: el récord goleador en todas las competiciones en las que participó con el PSG, haber sido el máximo anotador y campeón de la Champions League y la evolución técnica (“reinventó su posición partiendo desde la banda derecha y completó 60 recuperaciones de balón en fase defensiva”).

El elegido por la IA | Getty Images

¿Cuándo es la ceremonia de premiación del Balón de Oro 2025 y dónde será?

Pues bien, la ceremonia del Balón de Oro 2025 comenzará a las 16:00 horas de Chile el lunes 22 de septiembre de 2025. Tendrá lugar en el Théâtre du Châtelet de París.