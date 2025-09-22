Nadie pone en duda que Iván Zamorano es uno de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol chileno. No únicamente por los halagos que suscita en palabras de quienes compartieron con él en cancha, sino también por sus marcas como pichichi, sumada a su capitanía en la Selección Chilena que logró el bronce en Sídney 2000, entre otros logros.

Han pasado más de veinte años desde su retiro del fútbol profesional y aún su rostro es reconocido tanto a nivel mundial, como nacional. Sus saltos en el área, sus cabezazos y su garra han hecho de él una estrella.

Ese recorrido hace de él una voz importante a la hora de analizar el fútbol. En este caso, Iván Zamorano le entregó a la televisión argentina las características que debería tener el jugador perfecto.

ver también ¡No es Marcelo Salas! Iván Zamorano elige al mejor jugador con el que compartió en su carrera: “Era extraordinario”

¿Quiénes elige Iván Zamorano?

Tenía que elegir entre distintas variables: golpe con la pierna derecha, con la izquierda, cabezazo, velocidad, físico, olfato goleador y la personalidad. Así armó el Frankestein perfecto del fútbol mundial.

“La pierna derecha de Cristiano Ronaldo, la izquierda de Marcelo Salas y el físico de Ronaldo, cuando jugaba conmigo en el Inter de Milán“, partió diciendo Bam-Bam, quien no se eligió a sí mismo para el cabezazo.

“Como cabeceador, Martín Palermo. El olfato de Falcao, que siempre está en el lugar correcto. Y la personalidad de Lionel Messi, que se echa el equipo encima”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Zamorano en la presentación de la Copa América 2024 | Getty Images

¿Y la velocidad? Bueno, Iván Zamorano eligió a Usain Bolt, desatando las risas de su entrevistador, en un programa grabado hace alrededor de doce años en La Ventana Rumbo a Brasil.

Publicidad

Publicidad

¿Quién eligió a Iván Zamorano como el mejor cabeceador de todos los tiempos?

En una entrevista en la que repasaba sus goles del Mundial de 1998, Zinedine Zidane indicó que el mejor cabeceador de todos los tiempos era Zamorano. “Da la impresión que despegaba cada vez que cabeceaba. Da la impresión de que se queda en el aire. Tiene como un doble impulso que lo hace subir”, dijo, entonces, el crack galo.