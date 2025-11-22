Iván Zamorano ha vuelto a ser noticia esta semana tras visitar Chile para participar en una actividad publicitaria. “Bam Bam” conversó de todo con varios medios de prensa, incluido RedGol.

Fue en ese contexto, donde uno de los históricos goleadores de La Roja, Real Madrid e Inter de Milán se dio el tiempo de realizar divertidas dinámicas con los periodistas. Una de ellas fue con Marcelo Muñoz y Picados TV, quienes le pidieron armar su XI ideal con jugadores con los que compartió equipo a lo largo de su carrera en la selección y en el fútbol internacional.

¿El resultado? Una importante lista de cracks que no estuvo exenta de complicaciones, especialmente en la delantera, donde “Iván el terrible” coincidió con grandes figuras a lo largo de su carrera.

El XI ideal de Iván “Bam Bam” Zamorano

El histórico capitán de La Roja, ante la consulta y sin mayores reparos, escogió en primer lugar al italiano Gianluca Pagliuca como arquero, con quien compartió en su etapa en el Inter de Milán.

Por delante ubicó una línea de cuatro defensores, conformada por Javier Zanetti como lateral derecho; Fernando Hierro y Giuseppe Bergomi como dupla de centrales y Francisco ‘Murci’ Rojas en el lateral izquierdo.

En el mediocampo, el goleador mencionó a Fernando Redondo, acompañado por tres compañeros de enorme renombre en el fútbol mundial: Diego ‘Cholo’ Simeone, Roberto Baggio y Davor Šuker.

Finalmente, en ataque llegó el momento más comentado de la elección, donde Iván Zamorano no dudó en incluirse a sí mismo junto a Marcelo Salas, su socio por años en la selección chilena, con quien conformó la inolvidable dupla “Sa-Za”.

Sin embargo, ante la sorpresa de Marcelo Muñoz -quien le preguntó por Ronaldo, su compañero en el Inter de Milán-, Zamorano sonrió y, con un tono irónico, respondió: “Bueno, y Ronaldo más adelante todavía”, convirtiéndolo así en un llamativo “jugador número 12”.

