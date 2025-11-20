Colo Colo no ha tenido una buena temporada y Arturo Vidal, uno de sus máximos referentes, puso en duda su continuidad. Iván Zamorano habló sobre el futuro del King.

Los Albos estuvieron muy lejos de las expectativas en el año del centenario, siendo eliminados de la Copa Libertadores en fase de grupos y quedando muy lejos de la lucha por el título. El plantel ha sido muy cuestionado, siendo el bicampeón de América uno de los más criticados.

La postura de Zamorano por Vidal

Arturo Vidal renovó su contrato de forma automática con Colo Colo, al cumplir con los partidos necesarios. Sin embargo, el propio jugador puso en duda su continuidad debido al riesgo de que el club no logre clasificar a una copa internacional para el 2026.

ver también Más de 37 mil ‘likes’: Estos son los 10 mejores números ’10’ para Arturo Vidal

El King no ha tenido su mejor año luego de un regreso glorioso en el 2024, por lo cual ha sido foco de muchas críticas, sobre todo por su alto salario en los Albos. Iván Zamorano analizó el futuro de Vidal con RedGol en una actividad de Jugabet y entregó su punto de vista.

“Son decisiones muy personales, son decisiones que tienen que ver netamente con Arturo. Creo que nosotros los colocolinos estamos muy agradecidos de que él haya vuelto a Colo Colo, de poder jugar en Colo Colo con su esfuerzo y con su perseverancia, con su amor al club y veremos“, explicó el pichichi con Real Madrid.

Vidal en 2025 ha disputado 25 partidos, anotando 3 goles y entregando 1 asistencia. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Como Arturo Vidal es el jugador mejor pagado del fútbol chileno, muchos hinchas albos recuerdan el caso de Iván Zamorano, quien jugó gratis en Colo Colo. ¿El King debería bajar sus pretensiones?

“No sé en qué condiciones está Arturo: si quiere seguir, si no quiere seguir y yo creo que todos tienen historias distintas. Yo tengo mi historia, él tiene su historia. Yo creo que los jugadores que han vuelto, los jugadores que quieren jugar en Colo Colo tienen su historia, pero es indudable que Arturo forma parte ya de la historia de este club“, reflexionó Bam Bam.