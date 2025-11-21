El fútbol da revanchas y eso lo sabe bien Manley Clerveaux. El joven delantero de 19 años volvió a jugar en Colo Colo y reapareció cuando más lo necesitaba el Cacique. El habilidoso jugador la clavó al ángulo y sentenció el triunfo de la juvenil sobre Everton por 4-3.

“Neyman” como le apodan en el Cacique entró al minuto 75 y así volvió a jugar tras los actos de indisciplina que protagonizó y que lo alejaron del primer equipo. Pero el jugador entró renovado y en los descuentos, mostró todo su potencial.

Pese a tener a varios defensas encima, controló el balón en el área, cambió de perfil y con potente zurdazo la clavó al ángulo inferior para poner el gol del triunfo.

Anotación que además marcó el desahogo del jugador haitiano. Si hasta sacó los pasos prohibidos para festejar su retorno al gol en el Cacique. “Demostró todo su talento y confirmó porqué ha sido parte del primer equipo albo”, destacaron en la transmisión oficial.

La revancha de Manley Clerveaux

Tal como se indicó, el joven delantero haitiano pintaba como uno de los titulares en el equipo de Fernando Ortiz. Incluso el propio DT lo destacó por su velocidad y habilidad con el balón. Sin embargo actos de indisciplina lo alejaron del primer equipo y cedió terreno como alternativa.

Según indicó Dale Albo, llegó atrasado a los entrenamientos y hasta respondió de mala manera a los encargados de la división sub 20. Por lo mismo se decidió que retorne a su categoría al menos en la recta final del año ya para que en 2026 renueve energías y sea parte del plantel estelar.

“En el caso particular de Manley a mi me sigue gustando como jugador. Si quiere ser profesional, trabajé como profesional, entonces esos actos de rebeldía por decir, en que yo lo subí a primera y después con sus compañeros tiene actitudes diferentes, no van. Si quiere ser profesional y jugar como profesional, debe cumplir con lo que se le pide”, sentenció Fernando Ortiz.