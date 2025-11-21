No ha tenido días tranquilos Manley Clerveaux en Colo Colo. Tras la confianza inicial que se ganó por parte de Fernando Ortiz, quien lo hizo debutar en el torneo ante Iquique, las cosas cambiaron para el joven delantero haitiano.

Actos de indisciplina llevaron al entrenador del Cacique a bajarlo nuevamente a las juveniles, asegurando que no estaba llevando un comportamiento del todo profesional.

“¿Usted quiere ser jugador profesional? Bueno, trabaje como un profesional. No es que yo vengo acá, hago fútbol y si me duele algo, hoy no entreno”, manifestó Ortiz la semana pasada sobre “Neyman”. “Ese tipo de situaciones la he vivido con Manley“, manifestó el DT.

El desahogo de Manley

Clerveaux reapareció esta jornada jugando en el elenco de Proyección de Colo Colo ante Everton, encuentro que el Cacique ganó 4-3 con un gol suyo en el último minuto.

Tras anotar se sacó la camiseta, posó para el reportero gráfico y bailó. Todo eso por la algarabía de haber convertido un importante tanto, que llevó a los albos a semifinales del certamen.

Horas después, agarró su celular para mandar un mensaje bastante duro. “Hablan, hablan y no saben ni una mierda de mí”, manifestó el atacante del Cacique.

El mensaje de Clerveaux tras su gol

Habrá que ver si este año Ortiz vuelve a darle una chance de jugar en el primer equipo del Popular nuevamente o si deberá conformarse con cerrar el año en el cuadro juvenil.