Viral

Más de 37 mil ‘likes’: Estos son los 10 mejores números ’10’ para Arturo Vidal

Arturo Vidal se sumó al desafío viral de TikTok para ordenar a los diez mejores '10' de la historia del fútbol y su selección sorprendió a todos.

Por Franco Abatte

Vidal escogió a su Lionel Messi como el mejor 10 de todos los tiempos.
© Getty ImagesVidal escogió a su Lionel Messi como el mejor 10 de todos los tiempos.

El mediocampista y figura de Colo Colo, Arturo Vidal, se sumó a un popular desafío de TikTok en el que debía ordenar a diez futbolistas históricos que utilizaron la mítica camiseta número ‘10’, estableciendo un ranking del mejor al menos destacado de todos los tiempos. El resultado generó gran debate en redes.

A través de su cuenta @arturovidal1987, el ‘King’ posicionó a nombres de la talla de Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé, Ronaldinho y Roberto Baggio, entre otros, en un top que generará debate.

Así ordenó Vidal a sus 10 mejores ’10’ de la historia

Para nadie es un misterio la profunda amistad que logró forjar Arturo Vidal con Lionel Messi en su etapa en el Barcelona, y quizás eso, además de la evidente calidad de ‘Lio’, influyó a la hora de posicionarlo sin dudas como el mejor ’10’ de la historia del fútbol por encima de los grandes nombres que venían.

Tras la indiscutible cima de Messi, Vidal generó el primer gran momento polémico al situar a Pelé en el puesto número 2, relegando a Diego Maradona en el 3° lugar de su listado.

En el 4° puesto, aparece Ronaldinho, el astro que defendió las camisetas de PSG, Barcelona y AC Milan, entre otros clubes, logró superar a otros nombres de peso mundial como Zinedine Zidane, quien ocupa el 5° lugar.

La parte media del ranking tuvo varias sorpresas inesperadas. El francés Michel Platini se quedó con el 6° puesto, mientras que el italiano Francesco Totti fue colocado por el ‘King’ en un sorprendente, 7° lugar, superando a su compatriota e histórico jugador de la azzurra, Roberto Baggio (8°).

Finalmente, el listado de los diez mejores se completa con dos jugadores de esta época, Neymar en el 9° puesto y Luka Modrić en el 10°, cerrando así este Top 10 que siempre genera debate entre los futboleros.

La publicación del ‘King’ generó bastante debate y al cierre de esta nota, acumula más de 37 mil ‘likes’, más de mil compartidos y cerca de 500 comentarios en su publicación, con todo tipo de palabras hacia el ranking realizado por el jugador albo.

