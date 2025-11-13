Fernando Ortiz le lanzó grandes elogios a Arturo Vidal desde que puso un pie como director técnico de Colo Colo. El argentino sabe que el King es un jugador de trascendencia mundial. Sus pasos por la Juventus, el Inter de Milán, el Barcelona y el Bayern Múnich dan cuenta de eso.

Pero hoy en día, el paso del tiempo tiene a Vidal con un rendimiento diferente al que solía ofrecer en el Viejo Continente. Mucho más fijo en su posición, que con Ortiz pasó a ser el eje del mediocampo. Sí, actualmente el “23” ocupa el lugar que era de Esteban Pavez.

En ese contexto, Ortiz concedió una entrevista con ADN Deportes. Y el tema de Vidal evidentemente fue una consulta. “Lo dije siempre y lo vuelvo a decir: dirigir a un jugador tan emblemático nacional e internacional me hace tener que aprender muchísimas cosas que puede darme como jugador”, manifestó el Tano, quien recaló en el Monumental tras registrar números funestos en el Santos Laguna de México.

Fernando Ortiz y Arturo Vidal. (Andres Pina/Photosport).

Tuvo tiempo para hacer una suerte de rayado de cancha al Rey. “Yo digo las cosas sinceras, abiertas y de frente. Tiene que entender que es uno más del plantel”, expuso Fernando Ortiz, quien se declara como un acérrimo admirador de Ricardo Gareca.

Ortiz exige a Vidal que se gane el puesto en Colo Colo

Fernando Ortiz sabe que Arturo Vidal es un jugador muy trascendente en el vestuario de Colo Colo. Uno de los referentes. De los que ronca más fuerte, como se diría en la jerga. Pero también es consciente de que debe aplicar ecuanimidad en su rol.

“La competencia es entre él y su compañero. Las decisiones serán igualitarias. Tiene que demostrar día a día junto a sus compañeros que quiere estar en un campo de juego”, manifestó el Tano Ortiz, quien también dirigió al Monterrey y al América en la máxima categoría del fútbol mexicano.

Fernando Ortiz en la visita alba al Francisco Sánchez Rumoroso para jugar ante Coquimbo Unido. (Pepe Alvujar/Photosport).

Más allá de eso, el otrora zaguero central de Vélez Sarsfield tiene un solo objetivo en mente: lograr un boleto a algún torneo internacional. Por eso mismo, el foco es derrotar a Unión La Calera en el estadio Monumental. Aquel partido se disputará el 23 de noviembre a contar de las 20:30 horas, según el horario de Chile continental. El tiempo dirá si Vidal recupera su lugar en la oncena tras perderse el duelo ante Unión Española.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo aún depende de sí mismo para clasificar a un torneo internacional a falta de tres partidos.