Por fin Colo Colo puede respirar tranquilo. Habemus técnico en el Cacique y su nombre, si bien no es uno que atraiga mucha emoción, hace que algunos se abran a creer. Se trata de Fernando Ortiz, ex jugador argentino devenido en técnico y con una carrera desarrollada principalmente en Paraguay y México.

Un camino sinuoso en su etapa de técnico. Inició en equipos medianos de Paraguay, como el Sol de América y el Sportivo Luqueño, pero tuvo su gran golpe de suerte cuando entrenaba a la Sub-20 del América de México y las Águilas se quedaron sin DT, tras la salida de Santiago Solari. En 2022 ascendió al primer equipo.

Pese a contar con varias estrellas y a enriquecer sus contactos en el fútbol con, por ejemplo, Diego Valdés, el técnico sólo llegó a semifinales de los playoffs mexicanos, lo que repetiría al año siguiente en Monterrey. No obstante, en el Santos Laguna, su último equipo, la estadía fue un total fracaso.

Un pasado bien “garequeado”

Al ser vinculado con Colo Colo, Fernando Ortiz resaltó la figura de Ricardo Gareca, como una especie de prócer de su carrera como técnico. Resulta que ambos se encontraron en Vélez Sarsfield, en 2012, cuando el actual DT de Colo Colo era aún un jugador.

Para Ortiz, la experiencia con Gareca fue gratificante. Tanto así, que siempre resalta que del Tigre aprendió cómo tratar con los futbolistas y a hablarles “con el corazón en la mano”.

Por ejemplo, tras el fracaso en La Roja, el Tigre asistió a un medio partidario de Vélez Sarsfield, donde entabló una amistosa conversación telefónica con Fernando Ortiz. “Tano querido, te mando un abrazo grande. Espero ese café una vez que estés por acá”, le dijo Gareca, a lo que el actual DT de Colo Colo respondió: “Sabes que te quiero mucho. Que sigo tu carrera. Admiro tus conferencias de prensa. Son sinceramente para sentarse, observar y aprender”.

Yendo más allá aún, Fernando Ortiz se declaró un total seguidor de Ricardo Gareca en aquella entrevista. “Siempre hay que aprender, sabes más que nadie que soy un discípulo tuyo cien por ciento”, enfatizó.

En Colo Colo esperan que este amor sea una cosa del pasado y que Fernando Ortiz haya aprendido sólo “lo mejor” del Tigre. Porque, si hace lo mismo que Gareca, pero en Macul, se vienen días grises.

¿Qué dijo Fernando Ortiz una vez confirmado en Colo Colo?

Llegando a Chile, Fernando Ortiz dijo palabras preocupantes. No porque sean terribles de por sí, sino por la repetitiva admiración por el ex DT de la Selección Chilena, que dejó horribles recuerdos en todo el país.

“El manejo que tuvo en la etapa en la selección de Chile fue extraordinario. Saber comunicar en el momento exacto, con ese temple tranquilo de saber que la situación no era la indicada, pero él respondía con respeto y actitud. Me saco el sombrero por Ricardo”, señaló en conversación con el podcast Habrá Señales. Y hay señales en las que, precisamente, poner ojo, colocolinos.