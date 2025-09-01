Es tendencia:
Colo Colo

Guarello le da una ardua tarea a Fernando Ortiz: “Tiene que ver qué hacer con Vidal”

Juan Cristóbal Guarello aseguró que Colo Colo juega a otra velocidad sin el King. "Crea un cortocircuito", aseguró, entre otras cosas.

Por Jose Arias

© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTArturo Vidal podría tener menos acción con el nuevo DT albo.

Por fin Colo Colo tendrá técnico. Tras la salida de Jorge Almirón del banco del Cacique, en Macul sonríen y tienen los ojos brillosos, ante el inminente arribo de Fernando Ortiz.

Aseguraron sus servicios a través de una votación unánime en Blanco y Negro. Es por eso que el técnico argentino vendrá con un gran respaldo. Claro que con la tarea de hacer olvidar un año complejo en el Cacique.

Todo va viento en popa. El domingo, Colo Colo venció por la mínima a la Universidad de Chile, en una nueva edición del Superclásico. Las sonrisas se multiplican en Macul. Y sin embargo, hay un “elefante en la pieza”, como dicen los gringos.

Juan Cristóbal Guarello ya le da ardua tarea a Fernando Ortiz

Una vez terminado el Superclásico, vinieron las evaluaciones. En Radio Agricultura, uno de los que tomó la palabra fue Juan Cristóbal Guarello, quien le dio una dura tarea al nuevo DT albo, considerando lo que se vio en el duelo de Colo Colo ante la Universidad de Chile.

Arturo Vidal te crea un cortocircuito. Eso va a tener que transparentarlo el nuevo técnico. Ortiz tiene que analizar bien. Si es un tipo tan estudioso y futbolizado, que su trabajo se basa en el análisis más que en cosas emotivas o en el manejo del grupo, tiene que hacerlo”, empezó diciendo JCG.

Tiene que saber cómo gestionar a Vidal. Si lo pone o no, qué hace con él. Porque el gol (en el Superclásico) sale cuando ya no está Vidal. El equipo obtiene otra velocidad sin él“, cerró el comunicador, que piensa que Vidal está siendo un estorbo.

