Hay Superclásico este fin de semana. Colo Colo y Universidad de Chile vuelven a verse las caras en el partido más importante del fútbol chileno. Además, en una situación compleja para ambos.

La U viene de vivir momentos oscuros en Argentina. La masacre acontecida en Avellaneda y la posible eliminación de Copa Sudamericana tienen aún crispados los ánimos en la interna azul, por lo que no será un Superclásico fácil de digerir.

Por otro lado, Colo Colo hace rato que viene buscando un resultado que otorgue un poco de alegría. El último tiempo ha sido de desencanto y de peleas internas, por lo que cualquier excusa para celebrar puede ser buena.

ver también Grave denuncia en Argentina: acusan con imágenes nexos entre la dirigencia y la barra de la U de Chile

Habla la Inteligencia Artificial: ¿Quién tiene la mejor hinchada de Chile?

Cuento viejo: muchas veces nos preguntamos por cuál hinchada es mejor. Colo Colo tiene una popularidad inigualable, pero la Universidad de Chile parece tener un público más constante. Es por eso que es interesante preguntarle a alguien que tiene una mirada objetiva: la Inteligencia Artificial.

En este caso, ocupamos Copilot, IA de Microsoft, a la que le preguntamos, exactamente, “Considerando que la Universidad de Chile y Colo Colo tienen las hinchadas más grandes del fútbol chileno, ¿cuál crees que es la mejor entre las dos?“. La respuesta no tardó en caer.

“En mi opinión, la hinchada de Universidad de Chile es la mejor. Su capacidad para mantener el aliento y los cánticos, aún en los momentos más adversos, la distingue como una de las más apasionadas del continente“, eligió la IA.

Publicidad

Publicidad

Hinchas de la Universidad de Chile | Photosport

Además, dio argumentos de su elección. “La hinchada de la Universidad de Chile mantiene los cánticos, pese a resultados adversos; tiene creatividad en los cantos y cuentan con banderas gigantes que transforman el Nacional en un mar azul; y la barra muestra una coordinación y un volumen vocal que suelen imponerse”, argumentó.

“Aunque Colo Colo revienta estadios por tamaño y despliegue, me quedo con la U por la intensidad inquebrantable de su aliento. La hinchada azul demuestra que la fuerza de un apoyo no reside solo en los números, sino en la pasión colectiva”, cerró como veredicto final.

Publicidad

Publicidad

¿Qué opinó la IA sobre la hinchada de Colo Colo?

No solamente alabó a la Universidad de Chile, sino que Copilot, además, dio puntos a tener en cuenta para considerar a la hinchada de Colo Colo como una de las más grandes del país.

Hinchas de Colo Colo | Photosport

Entre los puntos que destacó estuvieron: “Mayor tradición y récord de asistencia histórica en el Monumental; calidad de los espectáculos de bienvenida; y exigencia constante: esa crítica permanente puede impulsarlos a superarse y generar un ambiente de tensión única”.

Publicidad

Publicidad