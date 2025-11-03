Esta semana, la acción mundialista regresa a nuestro país. Tras haber sido sede del Mundial Sub‑20, ahora La Roja se traslada a Qatar para disputar el Mundial Sub‑17 de la FIFA.

Bajo la dirección de Sebastián Miranda, el equipo nacional integrará el grupo K, compartiendo zona con Canadá, Uganda y Francia. Precisamente, el debut de Chile será ante los galos, en un encuentro que marcará el inicio de su participación en esta inédita cita planetaria, que contará con 48 selecciones participantes.

En este contexto, en RedGol nos adelantamos al crucial estreno de La Roja y consultamos a la Inteligencia Artificial por un pronóstico exacto del partido ante Francia. Esto fue lo que nos respondió.

La IA predice el resultado de La Roja Sub‑17 vs Francia

El duelo correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos fue analizado por ChatGPT, que determinó que Francia es favorito para quedarse con los tres puntos, pronosticando un marcador de 2‑1 a favor de los europeos.

ver también ¿Dónde ver el Mundial Sub 17? Canal confirmado para la transmisión de los partidos EN VIVO y GRATIS por TV

Los motivos detrás de este pronóstico son claros: “Francia Sub‑17 ha ganado su único enfrentamiento directo contra Chile Sub‑17 (2‑0) y las estadísticas muestran que cuenta con una mayor capacidad ofensiva y una menor cantidad de goles encajados que Chile Sub‑17”.

No obstante, la IA agrega sobre Chile una proyección no del todo negativa, ya que: “la selección chilena podrá marcar al menos un gol, gracias a sus mejoras recientes y a la capacidad de generar oportunidades en ataque”.

Publicidad

Publicidad

Probabilidades de triunfo según la IA

En cuanto a las opciones de cada equipo, la herramienta otorga amplio favoritismo a Francia, estimando un 55 % de probabilidad de victoria y un 25 % de posibilidades de empate. Por su parte, la IA asigna solo un 20 % de opciones a La Roja de lograr el triunfo, reflejando que, aunque difícil, la selección chilena puede generar sorpresas en su debut mundialista.

Solo un 20% de probabilidades de triunfo le da la ‘IA’ a La Roja vs. Francia. (Foto: Instagram zidaneantonioyanez_)

¿Cuándo juega Chile vs. Francia por el Mundial Sub 17?

El enfrentamiento por la fecha 1 del grupo K del Mundial Sub 17 entre Chile vs. Francia se juega este miércoles 5 de noviembre a partir de las 12:20 horas de Chile.

Publicidad