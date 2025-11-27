Es tendencia:
Mundial Sub 17

Portugal vs. Austria: Horario y cómo ver EN VIVO la final del Mundial Sub-17

Este jueves se define al campeón de la cita planetaria Sub-17 con el enfrentamiento entre Portugal y el sorpresivo cuadro de Austria.

Por Franco Abatte

Portugal y Austria buscan la corona de la categoría Sub 17 este jueves 27 de noviembre.
Jornada decisiva en la categoría Sub-17. Si bien la selección chilena dejó de competir hace largos días en el Mundial de Qatar 2025, la competencia siguió desarrollándose en el medio oriente y este jueves 27 de noviembre se disputará la gran final entre Portugal y Austria.

Los lusos son los grandes favoritos tras llegar como campeones europeos del certamen y mostrar grandes credenciales en el certamen, dejando en el camino a buenas selecciones como Marruecos, México y al gran batacazo de semifinales, Brasil.

Austria, en tanto, ha sorprendido en la competición. Si bien no era una de las selecciones favoritas al inicio del certamen, a base de buen juego y un poderío defensivo inigualable, ha logrado vencer en sus siete partidos de esta copa mundial, marcando 17 goles y recibiendo solo uno en contra. En el camino, además, eliminó a potencias como Inglaterra e Italia, mostrándole los dientes a una Portugal que no puede pestañar.

Gran final que coronará a un nuevo campeón sub-17 del mundo y que en Chile podrás disfrutar en vivo a través de señales exclusivas. Conoce todos los detalles, a continuación.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Austria la final del Mundial sub-17?

El enfrentamiento final entre la selección de Portugal y Austria por el Mundial sub-17 de Qatar 2025 se celebra este jueves 27 de noviembre a partir de las 13:00 horas de Chile.

¿Dónde ver por TV o streaming la gran final del Mundial sub-17?

La gran final de la cita planetaria sub-17 de Qatar 2025 entre las selecciones de Portugal y Austriava en vivo para Chile por TV a través de la señal de DSports y DSports+ Plus, en los siguientes canales exclusivos del cableoperador, DirecTV.

  • DirecTV
    • DSports: 610 (SD) – 1610 (HD)
    • DSports+ Plus: 613 (SD) – 1613 (HD)

Adicionalmente, podrás ver la gran final de este certamen completamente EN VIVO y de forma ONLINE a través de la plataforma DGO.

El camino de Portugal y Austria en el Mundial sub-17 de Qatar 2025.

