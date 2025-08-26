Es tendencia:
Colo Colo

Juega por no descender a la B y podría tener la tercera chance de convencer a Gustavo Quinteros

La vida de este jugador ha sido una constante migración en el último tiempo. Y conoce bien al candidato número uno a la banca de Colo Colo.

Por Jose Arias

© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTUn jugador que quiere convencer a Gustavo Quinteros.

Colo Colo quiere, por fin, lograr la estabilidad que este 2025 no le ha otorgado. Sin Jorge Almirón en la banca, el cuadro popular ahora busca un nuevo técnico para subir en la Liga de Primera 2025.

En esa búsqueda, el que suena más fuerte es Gustavo Quinteros, DT que se encuentra sin trabajo y que ya en el pasado dirigió la banca del Cacique. Las conversaciones parecen avanzadas.

Mientras tanto, se empieza a especular sobre los nombres con los que contaría el DT en caso de llegar a Colo Colo. Por ejemplo, se reencontraría con Claudio Aquino, a quien tuvo en Vélez Sarsfield. También volvería a tener a un joven que subió al primer equipo, por allá por 2021.

¿La tercera es la vencida? La relación de Gustavo Quinteros y jugador formado en Colo Colo

Fue en 2021 que Gustavo Quinteros decidía echar mano a las inferiores y darle oportunidades a un puñado de jugadores jóvenes de Colo Colo. El entonces DT del Cacique tuvo entre esos nombres a Bryan Soto, quien intentó convencerlo. De hecho, alternó en el primer equipo durante todo el año, pero terminó sin más oportunidades.

Finalmente, en 2022 partió a Deportes La Serena. A fin de año, tras una temporada con varios minutos a cuestas, Bryan Soto volvió del préstamo y Gustavo Quinteros le volvió a abrir las puertas de Colo Colo.

Retorno… ¿para no volver?

Y, nuevamente, partió a préstamo. Bryan Soto estuvo en Everton y en Deportes Copiapó, para, luego, recalar en Deportes Iquique. Desde esa trinchera nortina es que ha estado batallando por que los Dragones Celestes no se vayan a la B.

Una buena y una mala para Bryan Soto. Con el retorno de Gustavo Quinteros a Colo Colo, podría tener una nueva oportunidad de convencer al argentino, ya que su préstamo caduca a fin de año.

¿La mala? También termina su contrato con Colo Colo y es muy poco probable que se extienda por más tiempo, considerando que Bryan Soto, cada vez que ha vuelto, ha sido mandado a préstamo.

