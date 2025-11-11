La Liga de Primera 2025 se prepara para lo que será su gran final y lo hace con una tremenda lucha en la tabla de posiciones. Con Coquimbo Unido ya campeón, resta saber quiénes son los clasificados a copas y los descendidos, para lo que este martes se dio un paso clave tras revelarse la programación.

Sin fútbol este fin de semana por la fecha FIFA y las elecciones, el torneo entra en su cierre con las cosas al rojo vivo. Mientras Universidad Católica, O’Higgins, U de Chile y Palestino pelean por Copa Libertadores, otros como Cobresal, Audax Italiano y Colo Colo lo hacen por Copa Sudamericana.

A ellos se suma lo que está pasando en el fondo de la tabla con Deportes Iquique, Deportes Limache y Unión Española, lo que obliga a tener varios partidos en simultáneo. Todo esto, a la espera de saber lo que pasará en la última fecha, la que quedó programada para el fin de semana del 7 de diciembre pero pendiente de los resultados en lo que viene.

ANFP programa la recta final de la Liga de Primera 2025

Con tres fechas más por jugarse, la Liga de Primera está lista para enfrentar la recta final. La ANFP reveló este martes la programación de las próximas dos jornadas, dejando pendiente la tercera a lo que pase en la tabla de posiciones.

Además de la pelea por las copas, la programación enciende más la lucha por evitar el descenso en la Liga de Primera en las últimas fechas. Foto: Photosport.

Tras el receso por la fecha FIFA, el torneo volverá y con todo. La pelea por evitar el descenso se toma la pantalla, con tres partidos en simultáneo el 21 de noviembre desde las 20:00 horas: Deportes Iquique recibiendo a Cobresal, Deportes Limache con una final del mundo ante Unión Española y Audax Italiano contra un Everton que puede salvarse de forma definitiva.

Publicidad

Publicidad

Si bien ahí aparecen dos que pelean por Copa Sudamericana, el resto jugará en otros horarios. Antes de ellos, eso sí, saltará a la cancha el campeón Coquimbo Unido para hacer de local ante Deportes La Serena en el clásico el sábado 22 de a las 18:00 horas. En esa misma jornada pero desde las 20:30 horas, Universidad Católica luchará por tres puntos de oro ante Palestino, uno que está lejos pero no del todo de la pelea por Copa Libertadores.

Ya el domingo 23 de noviembre habrá dos duelos: O’Higgins y la U a las 18:00 horas se verán las caras en otra final por un cupo en el principal torneo de clubes en el continente, para luego dar paso a Colo Colo y Unión La Calera a partir de las 20:30 horas. El lunes 24 Ñublense y Huachipato bajarán el telón a las 20:00 horas.

ver también Con un viejo conocido: el gigante sudamericano que viene a buscar a Alan Saldivia a Colo Colo

La penúltima fecha arrancará el viernes 28 y también con una definición rumbo a Copa Sudamericana. El Cacique visitará a Cobresal desde las 20:00 horas en un duelo donde el que pierda puede quedar fuera de la pelea.

Publicidad

Publicidad

El sábado 29 de noviembre Huachipato y Universidad Católica se enfrentarán a las 12:00 horas para dar paso a dos duelos en simultáneo. Deportes La Serena ante Palestino y Audax Italiano frente a Ñublense cerrarán la jornada a partir de las 18:00 horas.

El domingo 30 nuevamente habrá tres encuentros al mismo tiempo. Ahora será el turno de Unión La Calera contra Deportes Limache, Everton con Deportes Iquique y Unión Española recibiendo a O’Higgins para animar una definición por el descenso de infarto a las 18:00 horas. La U y Coquimbo Unido bajarán el telón con un partidazo el lunes 1 de diciembre a partir de las 20:00 horas.

¿Cuál es la programación de las últimas tres fechas de la Liga de Primera 2025?

Así queda la programación de las últimas tres fechas del torneo:

Fecha 28

Deportes Iquique vs Cobresal : viernes 21 de noviembre, 20:00 horas.

: viernes 21 de noviembre, 20:00 horas. Deportes Limache vs Unión Española : viernes 21 de noviembre, 20:00 horas.

: viernes 21 de noviembre, 20:00 horas. Audax Italiano vs Everton : viernes 21 de noviembre, 20:00 horas.

: viernes 21 de noviembre, 20:00 horas. Coquimbo Unido vs Deportes La Serena : sábado 22 de noviembre, 18:00 horas.

: sábado 22 de noviembre, 18:00 horas. Universidad Católica vs Palestino : sábado 22 de noviembre, 20:30 horas.

: sábado 22 de noviembre, 20:30 horas. O’Higgins vs U. de Chile : domingo 23 de noviembre, 18:00 horas.

: domingo 23 de noviembre, 18:00 horas. Colo Colo vs Unión La Calera : domingo 23 de noviembre, 20:30 horas.

: domingo 23 de noviembre, 20:30 horas. Ñublense vs Huachipato: lunes 24 de noviembre, 20:00 horas.

Publicidad

Publicidad

Fecha 29

Cobresal vs Colo Colo : viernes 28 de noviembre, 20:00 horas.

: viernes 28 de noviembre, 20:00 horas. Huachipato vs Universidad Católica : sábado 29 de noviembre, 12:00 horas.

: sábado 29 de noviembre, 12:00 horas. Deportes La Serena vs Palestino : sábado 29 de noviembre, 18:00 horas.

: sábado 29 de noviembre, 18:00 horas. Audax Italiano vs Ñublense : sábado 29 de noviembre, 18:00 horas.

: sábado 29 de noviembre, 18:00 horas. Unión La Calera vs Deportes Limache : domingo 30 de noviembre, 18:00 horas.

: domingo 30 de noviembre, 18:00 horas. Everton vs Deportes Iquique : domingo 30 de noviembre, 18:00 horas.

: domingo 30 de noviembre, 18:00 horas. Unión Española vs O’Higgins : domingo 30 de noviembre, 18:00 horas.

: domingo 30 de noviembre, 18:00 horas. U. de Chile vs Coquimbo Unido: lunes 1 de diciembre, 20:00 horas.

Fecha 30

Fin de semana del 7 de diciembre. Pendiente de programación.

ver también U de Chile confirma drásticos castigos a hinchas azules: “Hasta 10 años fuera de los estadios”

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

Así marcha la tabla del torneo:

Publicidad