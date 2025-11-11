Universidad de Chile tomó estrictas medidas de seguridad para sus partidos en condición de local, donde detalló los graves castigo que aplicó a los hinchas que infringieron las normas en los últimos compromisos.

La U disputó sus dos últimos partidos, ante Everton y Deportes Limache, en el estadio Santa Laura, donde se tomaron drásticas medidas con años sin ingresar a los estadios a los que fueron identificados.

Algo que la dirigencia de Azul Azul destacó mediante un comunicado, donde hicieron el desglose de las medidas adoptadas con los hinchas que no se han comportado durante la temporada.

“Un total de 44 personas recibieron el código 102 durante los partidos que Universidad de Chile disputó la semana pasada en el estadio Santa Laura contra Everton y Deportes Limache, respectivamente. Con esto sube el número de sanciones por derecho de admisión aplicadas por la U a 347 durante la temporada 2025, lo que la convierte en el club que más ha aplicado este recurso en el fútbol profesional chileno”, explican.

Los hinchas que se pasan las rejas también fueron identificados.

¿Cuáles fueron los castigos para los hinchas de U de Chile?

Universidad de Chile quiere elevar las medidas de seguridad en sus partidos de local, independiente que se jueguen en el Estadio Nacional, donde este fin de semana tomaron una drástica decisión.

“El fanático que invadió el campo de juego el domingo pasado al final del encuentro contra Limache recibió una sanción de seis años sin ingresar al estadio, en tanto que nueve personas quedarán fuera de los recintos deportivos por 10 años y con las órdenes judiciales respectivas por ser sorprendidas con fuegos artificiales”, explican.

“El desglose de los 44 sancionados de la semana pasada en Santa Laura es el siguiente: 28 personas por traspasos entre galerías y Tribuna Andes; dos personas por porte de drogas y una persona por cada una de las siguientes causas: porte de arma blanca, vulneración del derecho de admisión, desorden y hurto de balones en el calentamiento previo al partido”, detallan.

Con esto, la U manda un aviso a los hinchas que no tengan un comportamiento dentro de los reductos, donde se seguirán tomando drásticas medidas para evitar incidentes.

“Durante 2025, Universidad de Chile registra a 347 personas con aplicación de código 102 por diversas faltas. En 117 casos fue por porte de pirotécnica, lo que implica para los sancionados quedar fuera de los estadios por 10 años y la apertura de una causa ante la justicia ordinaria por cometer un delito”, finalizan.