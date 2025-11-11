Universidad de Chile está atravesando un intenso año. Tras quedar fuera de la final de la Copa Sudamericana luego de un polémico partido contra Lanús, el cuadro azul ocupa actualmente el cuarto lugar de la Liga de Primera, una posición que lo mantiene en la lucha por los cupos a torneos internacionales.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez suman 48 puntos hasta el momento, por lo que están en zona de clasificación de la Copa Sudamericana, aunque sigue muy de cerca a Universidad Católica y O’Higgins, que marchan segundo y tercero con 51 y 50 unidades, respectivamente.

Estos puestos dan la clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores y la etapa preliminar del torneo. Por ello, la U ya analiza a los posibles refuerzos que podrían llegar el 2026 y, según señalan, podría competir con la UC por un jugador que vive una gran temporada.

El jugador que podría llegar a reforzar a la U el 2026

Según informó el periodista Bruno Sampieri, Leonardo Valencia, quien jugó en la U durante la temporada 2015-2016, despertó el interés de los azules para la próxima temporada.

“Puedo confirmar, que Católica habló a mitad de año con Leo Valencia, y la U también”.

“Que no les extrañe que en este mercado la Católica vuelva a intentar traerlo. La opción de Leo Valencia se podría llegar a dar, ya se habló con él”, comentó en su canal de Youtube, según recoge Punto Cruzado.

Añadiendo que no sería sorpresa que la UC vaya a la carga de nuevo por él. Pero,¿pasará lo mismo con la U?.

Leo Valencia lleva una gran temporada en el Campeonato Nacional/Photosport

Por su parte, U de Chile podría perder a dos importantes figuras en el ataque, el primero es Lucas Assadi, que debido a la gran temporada que tiene podría ser tentados por otros clubes, y Lucas Di Yorio, cuyo préstamo termina a fin de año y, de no llegar a acuerdo entre los azules y Athletico Paranaense el jugador podría regresar a Brasil.

En la actual temporada, el exjugador de la U y de Colo Colo ha disputado 24 partidos, registrando 14 goles y 10 asistencias, posicionándose como el segundo goleador del Campeonato Nacional, siendo superado únicamente por Fernando Zampedri con 15 tantos.

Por su parte, los itálicos van en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 43 puntos, ingresando a zona de clasificación para Copa Sudamericana, pero seguido de muy cerca por Colo Colo que marcha 8vo con 41 unidades.