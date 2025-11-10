Universidad de Chile vive un intenso año, ya que tras quedar eliminados en semifinales de Copa Sudamericana, los azules se encuentran en el cuarto puesto del Campeonato Nacional, lo que los acerca a la zona de clasificación a las competencias internacionales.

Con 48 puntos, los azules están en zona de ingreso a la Copa Sudamericana, pero también siguen muy de cerca a Universidad Católica y O’Higgins, clubes que ocupan el segundo y tercer puesto con 51 y 50 unidades, lo que los clasifica a fase de grupos de la Libertadores y a la fase de clasificados.

Por lo que la U buscará reforzar el plantel de cara a las posibles competiciones internacionales y Gonzalo Jara, uno de los históricos de los azules y la generación dorada, tiene claro que jugador podría ser una parte importante de la nueva temporada.

Gonzalo Jara pone sus fichas en este joven jugador para la U 2026

En Los Tenores, Gonzalo Jara se refirió al partido de la U contra Limache, en donde lograron un apretado triunfo por 4 a 3, lanzando un análisis sobre la defensa de la escuadra.

“Franco Calderón está inseguro, y que juegue Israel Poblete, quiere decir que Gustavo Álvarez no está conforme con los jugadores que tiene”.

Asimismo, añadió que tiene claro el jugador que puede ser un gran aporte para el 2026. “Para el próximo campeonato, creo que la U va a ganar mucho con (Bianneider) Tamayo. Fue una muy buena decisión que saliera a Unión Española. Como es un central zurdo, Zaldivia podría jugar por derecha”.

“Después tendrá que hacerse responsable Tamayo en la Universidad de Chile, en un equipo grande, que juega muy distinto, con espacios“, puntualizó.

El jugador venezolano de 20 años se encuentra a préstamo en el cuadro hispano, por lo que tras terminar la temporada regresaría a U de Chile. El jugador llegó el 2024 a los azules proveniente de Caracas FC y tras su desempeño en Unión Española logró ser llamado a la Selección de Venezuela para enfrentar el proceso de eliminatorias.

