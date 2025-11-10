Universidad de Chile completó un registro de seis partidos en 18 días en el partido donde lograron vencer por 4-3 a Deportes Limache, por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.

Una racha de encuentros que tenían al plantel azul exigiéndose desde la parte física, donde también pasaron por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde fueron eliminados con mucha polémica contra Lanús.

Por lo mismo, ahora la U tendrá dos semanas para preparar un duelo que han catalogado como una verdadera final, con la mira en poder conseguir el Chile 2 a la Copa Libertadores, donde enfrentarán a O’Higgins en Rancagua.

Pese a tener días, según pudo confirmar Cooperativa, la U regresó esta jornada a los entrenamientos en el CDA, donde no hubo descanso para los dirigidos por Gustavo Álvarez, donde se espera que el fin de semana puedan tener libre.

La U seguirá entrenando sin descanso pese a la fecha FIFA. Foto: Felipe Zanca/Photosport

ver también Lo sufre U. de Chile: la importante baja que tendrán para la “final” ante O’Higgins

¿Qué pasa con el plantel de la U en la fecha FIFA?

Universidad de Chile sabe que O’Higgins es uno de los rivales directos para pelear el Chile 2 hasta el final del torneo, por lo que saben que la visita a El Teniente será una verdadera final en sus objetivos.

Publicidad

Publicidad

“La idea es recuperar a todos los jugadores, porque tenemos 15 días, con excepción de los jugadores que viajan con la selección chilena, para comenzar a trabajar”, comentó Gustavo Álvarez.

La U para ese encuentro no podrá contar con Franco Calderón ni Lucas Assadi, además deberá esperar como regresan de la gira con la Roja Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Matías Sepúlveda.

“Tengo que estar centrado en O’Higgins, un equipo juega bien, hizo una gran campaña y está con nosotros en la parte alta de la tabla. Lo veo parejo y competitivo, será una final y será determinante, por más que tengamos en 15 días hay que pensar en eso”, explicó.

Publicidad

Publicidad