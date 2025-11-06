O’Higgins está gozando de un gran cierre de esta temporada 2025 tras varios años de campañas mediocres. Los celestes están metidos de lleno en la pelea por las copas internacionales, incluso soñando con jugar la próxima Libertadores del 2026.

Este buen presente hace que varios hinchas rancagüinos se ilusionen con lo que pueda hacer el equipo en el año entrante, sobre todo en la materia de fichajes, donde puede entrar bastante dinero desde la Conmebol.

En ese sentido hay un potente nombre que está tomando fuerza para llegar a O’Higgins. En su momento fue referente de Boca Juniors, lo que le permitió incluso partir a Europa para jugar en el Olympique de Marsella y en el Elche de España.

El potente refuerzo que busca O’Higgins de Rancagua

De acuerdo al medio O’Higgins Total, los rancagüinos tienen en carpeta al argentino Darío Benedetto, ex delantero del cuadro Xeneize que actualmente está con el pase en su poder tras acordar su salida de Newell’s Old Boys.

Esta misma situación contractual abre una ventana de oportunidad para que Benedetto termine siendo refuerzo de los celestes. Llegaría gratis y sin ningún club con quien negociar, aunque claro, llegando a un acuerdo en sus remuneraciones.

Darío Benedetto más de un año y medio sin convertir un solo gol. ¿Resultará una hipotética llegada a O’Higgins? | Foto: Photosport.

A esto, hay que mencionar también la buena relación entre el atacante y Christián Bragarnik, el representante de futbolistas que tiene bastante poder en el grupo controlador de O’Higgins de Rancagua.

La carrera de Benedetto en los últimos años ha venido en bajada. Después de su salida de Boca Juniors a mediados del 2024 ha jugado en el Querétaro de México, Olimpia de Paraguay y Newell’s, con cero goles convertidos y apenas tres asistencias entregadas.

El próximo partido de los rancagüinos

Los celestes saldrán a la cancha este sábado 8 de noviembre desde las 20:30 horas para enfrentar a Ñublense en el Estadio El Teniente. Este compromiso será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.

