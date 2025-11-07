La U apuesta en grande para 2026 y vuelve a la carga por un ex Colo Colo como su fichaje estrella

Universidad de Chile cierra la temporada 2025 buscando un objetivo de consuelo, que es clasificar a la Copa Libertadores como Chile 2, luego de que una vez más se le escapara el título de la Liga de Primera.

Los azules disputan con Universidad Católica, O’Higgins y Palestino el segundo cupo al torneo continental, ya que el campeón Coquimbo Unido ya tiene el suyo por el histórico título obtenido.

La U esperan cerrar el año de buena manera, pero además en el CDA están pensando en 2026 y tienen a un fichaje en la mira.

ver también Pato Yáñez refresca los hitos que marcan el quiebre entre Gustavo Álvarez y Azul Azul en U de Chile

La U vuelve a interesarse en Octavio Rivero como fichaje

Un puesto que no tuvo un dueño claro en 2025 en la U fue el de delantero centro, donde Nicolás Guerra, Lucas di Yorio y Rodrigo Contreras han compartido la titularidad.

El gran deseo del cuadro laico en el pasado mercado de fichajes veraniego fue el ex Colo Colo Octavio Rivero, atacante de Barcelona de Guayaquil, por quien el equipo chileno sigue interesado.

Octavio Rivero jugando por Barcelona. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

El periodista ecuatoriano Roberto Bonafont dio a conocer que la U sigue al uruguayo, pero tiene competencia, porque Atlético Nacional de Medellín también lo tiene en la mira.

El otrora atacante ha tenido una regular campaña en 2025, con 11 goles en 33 partidos jugados. Un dato clave es que termina contrato el 31 de diciembre y desde ya puede negociar como agente libre.

ver también Juvenil argentino firma su primer contrato como futbolista profesional en U de Chile: “ahijado” de Gustavo Canales

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Universidad de Chile ante Deportes Limache está programado para este domingo 9 de noviembre, a partir de las 17:30 horas en el estadio Santa Laura.

Publicidad