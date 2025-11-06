Universidad de Chile anunció la contratación del juvenil del argentino Lucas Barrera, quien firma su primer contrato profesional desde la proyección del Chuncho con 19 años. El mediocampista ya había sido inscrito por Gustavo Álvarez en los azules para las semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús.

“¡Potenciamos el futuro azul! El fútbol formativo del Romántico Viajero sigue creciendo. Esta semana, Lucas Barrera, volante de 19 años, dio otro paso en su carrera y firmó su primer contrato profesional con Universidad de Chile“, informó la U.

Agregan que “el mediocampista nacido en Neuquén, Argentina (21-04-2006), se unió a nuestras series menores esta temporada para seguir potenciando su desarrollo deportivo. Siendo un impacto positivo a nivel futbolístico y competitivo, en nuestra categoría Sub 20, participando en 11 encuentros del Torneo de Clausura, en los que ha marcado 3 goles”.

Lucas Barrera, nuevo jugador profesional de la U

“Si bien se desempeña principalmente como volante interior, también puede tomar un rol más defensivo. Caracterizándose por ser inteligente tácticamente, intenso en la presión y recuperación de balón, y poseer un gran despliegue físico. A estas cualidades se suman su personalidad y liderazgo en el campo”, complementaron.

El argentino Lucas Barrera firmó su primer contrato profesional en Universidad de Chile.

La misma Universidad de Chile compartió las reacciones del nuevo jugador profesional: “estoy muy contento por dar este gran paso, es un orgullo firmar un contrato con un club tan grande”.

“Desde que llegué me han tratado muy bien, me he sentido como en una familia. Van a ver un jugador que va a dejar todo por esta camiseta y que tiene muchas ganas de obtener su lugar en el equipo“, sentenció Lucas Barrera.

Cabe recordar que fue Gustavo Canales quien apadrinó a Lucas Barrera. El ex delantero lo llevó a Universidad de Chile tras verlo en las juveniles de la Católica.