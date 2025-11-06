En el triunfo de Universidad de Chile ante Everton, Charles Aránguiz dejó ver un llamativo tatuaje que capturó la atención de los hinchas del Romántico Viajero.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez volvieron a ganar ante los Ruleteros y se quedaron con un 2-0 en el Estadio Santa Laura. Leandro Fernández y Rodrigo Contreras anotaron los dos tantos que los dejan a 3 puntos de U. Católica, en la lucha por ir a la Copa Libertadores.

El nuevo tatuaje de Charles Aránguiz

Una de las buenas figuras de Universidad de Chile ante Everton, como de costumbre, fue Charles Aránguiz. El volante jugó los 90 minutos e incluso, terminó con la jineta de capitán luego de la salida de Marcelo Díaz.

Aránguiz es uno de los jugadores más queridos por los hinchas y estos enloquecen con cada gesto del Príncipe hacia ellos, tal como si fuera una estrella de rock. Al finalizar el partido ante los Ruleteros, el puentealtino se sacó la camiseta y dejó ver un nuevo tatuaje en su cuerpo.

A torso desnudo, Aránguiz mostró sin querer queriendo que en su espalda ahora lleva un león gigante tatuado, el cual se mezcla con una cruz. Este animal al ser uno de los apodos del Romántico Viajero, emocionó bastante a los fanáticos azules.

La imagen de Aránguiz con el léon rápidamente se viralizó en redes sociales.

El nuevo tatuaje de Charles Aránguiz sería obra de Ricardo Reyes, tatuador de la comuna de Maipú. Incluso, hace algunos días este subió una foto con el Príncipe, aunque sin mostrar qué le había hecho. En Santa Laura, quedó descubierto que el bicampeón de América lleva al león en la piel.

Aránguiz es uno de los mayores ídolos de Universidad de Chile en los últimos años y de no mediar nada extraño, el jugador renovará su vínculo con el club y seguirá durante el 2026. Claro que su contrato con los hinchas es vitalicio.