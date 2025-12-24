Tras la salida de Francisco Meneghini, quien dejó con polémica la banca, buscan con urgencia en O’Higgins al nuevo DT. Es que el equipo debe jugar Copa Libertadores y no tiene entrenador ni el grueso de plantel para el 2026.

Por eso, uno que es ídolo y recordado por sus goles en Rancagua golpeó la mesa. Se trata de Mario Núñez, el goleador mundial que brilló en 1999 tras haber ascendido con el club y que figura en el mural de ídolos en El Teniente.

El “Oso” dialogó con RedGol y consultado ante la opción de Martín Palermo, quien es el nombre más cercano para tomar banca, no se guardó nada. Siempre pendiente de La Celeste, el ex delantero habló fuerte y claro.

De goleador a goleador: Ñúñez avisa en O’Higgins

Mario Núñez se puso en modo O’Higgins con RedGol y habló de la opción de Martín Palermo. Ahí, de entrada metió presión y dijo que por muy conocido que sea, en Rancagua urgen los buenos resultados.

“La idea de que venga un técnico tiene que ser obviamente con la mirada puesta en hacer una buena participación en copas internacionales. Que tenga la capacidad de sacar el mayor rendimiento al equipo”, lanzó.

Por eso, el “Oso” no se inmuta con los pergaminos del Titán Palermo y aseguró que “sobre la nacionalidad que tenga el técnico, lo importante es que saque rendimiento, que pueda manejar bien un plantel”.

Palermo suena fuerte en el Capo / Photosport

“O’Higgins está participando en copas internacionales y que llegue un DT que no se quede en primera ronda ni nada, sino que más bien vaya avanzando porque eso es bueno para la institución”, cerró.

