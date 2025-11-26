Ex goleador del mundo está orgulloso por el impacto de su hijo en el ranking ATP: “Yo destaco su…”

El ex futbolista chileno Mario Núñez hizo historia en 1999 al ser galardonado como el máximo goleador del mundo, según los datos de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.

El Oso tocó la gloria jugando por O’Higgins y ahora vive un presente totalmente diferente, porque se dedica más a ver tenis que fútbol, debido a la profesión que eligió su hijo Daniel Núñez.

El Osito Núñez vive el mejor momento de su carrera en el circuito profesional, porque a sus 24 años avanzó hasta el casillero 658° del mundo gracias a su título en el M15 Santiago 7 y a la victoria en la primera ronda del Challenger de Temuco.

Mario Núñez está feliz por el momento de Daniel Núñez en el circuito mundial del tenis

En RedGol tomamos el teléfono y llamamos a Mario Núñez, para que como buen papá orgulloso analice el momento que vive Daniel en el circuito profesional.

“Muy feliz por el salto que dio en el ranking, estamos contentos por el momento que está viviendo”, fue lo primero que dijo el ídolo de O’Higgins.

“El tenis es así, se va creciendo de a poco. Yo destaco lo que ha hecho Daniel por su perseverancia, su constancia, hay un montón de cosas por las que ha pasado y siempre ha estado dispuesto a superar cada situación que se le ha presentado. Se merece estos buenos resultados, estamos contentos por él”, agregó el Oso sobre el Osito.

Por último, indicó que el presente que vive Daniel Núñez se debe a su constante y silencioso trabajo, que además le sirvió para debutar en la Copa Davis ante Luxemburgo.

“Todo lo que ha trabajado, lo que ha hecho, se ha visto reflejado en este último tiempo, donde le ha tocado tener buenos y lindos resultados. Ha tenido varias victorias y además está jugando muy bien, yo encuentro que va progresando mucho, está a la luz de los resultados su trabajo serio, organizado y responsable”, cerró Mario Núñez.

Daniel Núñez está clasificado para los octavos de final del Challenger de Temuco, donde este miércoles se medirá ante el argentino Federico Agustín Gómez (250°) en la cancha dura del Germán Becker.