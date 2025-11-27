Daniel Garnero sabe que hay cuidados físicos que hacer con tres jugadores de la UC, aunque uno de ellos necesita de una operación. Por eso mismo, el entrenador argentino que levantó a los Cruzados en la Liga de Primera y los tiene en la lucha por el Chile 2 explicó cada uno de los casos.

Uno es Cristián Cuevas, quien se ha erigido en una variante clave para Garnero en el mediocampo de la Franja. “Lo estamos esperando. Se hizo un estudio que le fue muy bien. Todos queríamos que esté 10 puntos. No está, pero mejoró un montón”, dijo el estratego sobre el zurdo.

“Está en un proceso positivo”, agregó el ex seleccionador de Paraguay sobre el Cimbi Cuevas, quien tiene chances de estar ante su ex club: Huachipato, el rival de turno que tiene el cuadro de la precordillera en el estadio CAP de Talcahuano, donde podrían dar un paso gigante para el boleto a la Copa Libertadores.

El Cimbi Cuevas salió lesionado en el triunfo ante Universidad de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Otro que tiene complicaciones es Alfred Canales, quien fue clave para vencer a Universidad de Chile con el golazo que anotó en el Clásico Universitario 201. “Está con sus vaivenes, tiene días buenos y otros no tanto, con muchas molestias”, apuntó el otrora enganche de Independiente y la UC, donde jugó en 1996.

Publicidad

Publicidad

ver también El chileno-sudafricano que firmó contrato con U. Católica y es representado por Felicevich

Garnero confirma la operación de Sebastián Arancibia en la UC

Pero hay un jugador de la UC que tendrá que pasar por un quirófano y ser sometido a una operación y lo confirmó Daniel Garnero. Se trata de un lateral derecho que perdió sus chances de disputar el Mundial Sub 20 a raíz de una lesión que parece ser mucho más complicada que lo presupuestado.

Sí, las referencias son para Sebastián Arancibia, quien padecía una pubalgia que lo sacó de la nómina de Nicolás Córdova para la Copa del Mundo que Chile organizó este año. “Hoy es la cirugía. Esperemos que le hayan encontrado una solución”, expuso el DT de la Católica.

Garnero dio una preocupante declaración sobre el físico de Sebastián Arancibia. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Estar como estuvo hasta ahora, no era bueno. Anímicamente afecta un montón. Si hay un diagnóstico muy preciso y una solución a eso, obviamente será mucho mejor para todos”, sentenció el Dani Garnero, quien sólo tiene en mente vencer a los Acereros en la penúltima fecha de la Liga de Primera. Y se encomienda para tener de vuelta lo más pronto posible a Arancibia.

ver también Afirman que Universidad Católica va por un regalón de Nicolás Córdova en el mercado de fichajes

Así va la Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Universidad Católica se ubica como escolta de Coquimbo Unido y por el momento sería el ganador del Chile 2 para ir directo a la fase grupal de la Copa Libertadores. Aunque restan dos partidos para el final.

Publicidad