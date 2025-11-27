Quedan solamente dos fechas para que termine el Campeonato Nacional y con ello, Universidad Católica ya comienza a planificar el plantel con el que enfrentarán la próxima temporada y la competencia internacional.

Por lo mismo, los Cruzados buscan retener a sus figuras y aunque varios siguen sin renovar, recientemente revelaron los motivos por lo que Eugenio Mena no ha renovado con la Franja todavía.

El jugador llegó el 2023 desde Racing y fichó por dos temporadas, pero debido a los minutos jugados renovó su vínculo hasta finales de este 2025. Este año hubo una oferta de renovación, pero la continuidad del jugador sigue pendiente.

Los motivos por los que Eugenio Mena aún no renueva con la UC

Según reveló Sebastián Aguilar en Cooperativa Deportes, el jugador aún sigue analizando que pasará para la próxima temporada. “En Cruzados ya le extendieron una oferta de renovación, pero Mena quedó de analizar su futuro, ya que finalizado el campeonato, entregará una respuesta”.

En la misma línea, reveló que los motivos tienen que ver con que el jugador ya estaría pensando en la etapa última etapa de su carrera en las canchas. “Depende 100% de él, si él tiene las ganas de seguir jugando a este nivel en Universidad Católica, ya que muy probablemente el otro año jugará Copa Libertadores, y está con la exigencia de tener cuatro torneos”.

“Además de la presión de jugar en un equipo grande para un jugador experimentado. Quizás está analizando la última etapa de su carrera en otro horizonte”.

Eugenio Mena aún analiza su futuro en la UC/Photosport

El jugador dará una respuesta una vez que termine el Campeonato Nacional, donde Universidad Católica marcha en el segundo lugar, puesto que da la clasificación a Copa Libertadores.

“Depende de él. No dijo que sí ni no, dijo que lo esperaran que terminara el campeonato, que tenía algunas cosas personales que analizar. Es una decisión personal lo que tiene que tomar el ‘Keno’ Mena”, puntualizó, según recoge Bolavip.

