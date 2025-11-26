Afirman que Universidad Católica va por un regalón de Nicolás Córdova en el mercado de fichajes

Universidad Católica está muy cerca de dejar en el pasado largos años sin presencia en torneos internacional, porque tiene la primera opción de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Los cruzados están consiguiendo el cupo al certamen continental como Chile 2, lo cual es fundamental, ya que le asegura presencia en la fase grupal del campeonato que organiza la Conmebol.

La UC cierra la Liga de Primera jugando ante Huachipato y Unión La Calera, pero sus dirigentes ya están pensando en 2026 y tienen en carpeta a varios fichajes.

Joaquín Silva asoma como opción para la UC

Un puesto que no existe en el actual plantel de Universidad Católica es el de volante ofensivo, por lo que el entrenador Daniel Garnero está pidiendo un refuerzo para dicha posición.

Ya hay una opción para ocupar esa plaza en 2026, porque según dio a conocer el periodista Jorge Cubillos en TNT Sports, el seleccionado Sub 20 con Nicolás Córdova y mediocampista de Santiago Wanderers, Joaquín Silva, interesa en el Claro Arena.

“Me dieron otro nombre de Santiago Wanderers y que vienen siguiendo desde hace rato: Joaquín Silva. Volante, 1.80, seleccionado sub 20 y mundialista, así que hay que poner atención en que termina. Es un nombre que está en carpeta”, dijo el reportero.

Joaquín Silva jugó un total de 24 partidos con la camiseta Caturra en 2024 y marcó un gol.

¿Cuándo y a qué hora juega Huachipato vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido clave entre Huachipato y Universidad Católica, válido por la fecha 29° de la Liga de Primera, se jugará este sábado 29 de noviembre, a partir de las 12:00 horas en el estadio CAP de Talcahuano.