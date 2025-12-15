Los hinchas de Universidad de Chile comienzan a mostrar ansiedad por el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde quieren saber los nombres de los refuerzos para el próximo año.

En ese sentido, la dirigencia se apura en llegar a un cierre definitivo con Gustavo Álvarez para poder firmar a su nuevo entrenador, donde han tenido varias conversaciones con nombre extranjeros.

Dentro de esto, también hay nombres que se acercan como alternativa y otros que parecen un gusto más de los hinchas, como el de Igor Lichnovsky que vuelve a llamar la atención.

Eso sí, el defensor del América de México, que también sabe eso, se mandó un guiño en sus redes sociales que dejó en llamas a los seguidores azules que lo quieren de regreso.

Igor Lichnovsky entrena en México con la camiseta de Universidad de Chile.

¿Qué pasa con Igor Lichnovsky con U de Chile?

El tema de los refuerzos siempre es complejo para Universidad de Chile, donde ya se sabe que la mayor parte de los recursos serán utilizados en encontrar a su nuevo entrenador.

Pero los hinchas tienen ilusiones como, por ejemplo, lo que pasó con Igor Lichnovsky quien está en el América y que nuevamente aparece en el radar de los rumores azules.

El defensor nacional también tomó estos anhelos, porque se vio el fin de semana entrenando con la camiseta de la temporada pasada de la U, lo que dejó en llamas a los hinchas.

Algo que deberá ser decidido por el próximo entrenador, teniendo en cuenta la base de jugadores, donde en esa zona ya se fue Ignacio Tapia y esperan ofertas por otro de los valores.

