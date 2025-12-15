El mercado de fichajes se mueve rápidamente y las sorpresas se multiplican en el cierre de temporada. Es así como ahora Jorge Almirón se transformó en el nuevo DT de Rosario Central.

El adiestrador de 54 años puso fin a su cesantía y este lunes fue oficializado como el adiestrador del “Gigante de Arroyito”, lo que se da tras la salida de Ariel Holan del cargo.

“El club acaba de llegar a un acuerdo con el entrenador”, adelantó César Luis Merlo está jornada. El anuncio finalmente se concretó durante la tarde: “Jorge Almirón es el nuevo DT de Rosario Central. Bienvenido”, indicaron del cuadro trasandino. Tal como hizo en los albos, su llegada es por todo 2026 y con opción de renovar por una temporada más.

Publicación que solo en X superó las 77 mil visualizaciones. Además acumuló cientos de mensaje en apoyo. Es que más allá de su paso por Colo Colo, el adiestrador suma importantes campañas con Lanús, Godoy Cruz, y Boca Juniors.

La revancha de Jorge Almirón

El 2025 fue un año más que complicado para Jorge Almirón. El entrenador comenzó la temporada en Colo Colo y con el respaldo de la hinchada y directiva tras conseguir la estrella 34 y la remontada de diez puntos a la U.

Sin embargo, no pudo repetir los resultados y la mala elección en los fichajes le terminó pasando la cuenta. Lo que se reflejó en su último partido: el Cacique cayó por 4-1 ante Universidad Católica en el Monumental y sentenció su salida definitiva del cargo.

Lo que además implicó el pago de 750 mil dólares para por finalizado su contrato antes de lo pactado. Tras ello, el adiestrador dejó pasar varias opciones de dirigir hasta que llegó el llamado del “Canalla”.

Ahora Almirón estará a cargo de Rosario Central que viene de ser campeón, por ser el equipo que más puntos sumó en 2025. Además de tener a figuras como Ángel Di María en el plantel, disputará la Copa Libertadores. Incluso se rumoreó la opción de Arturo Vidal entre sus posibles fichajes. Aunque esto lo descartó el propio King que seguirá en Colo Colo todo el 2026.