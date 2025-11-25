El regalón de los hinchas de Universidad Católica asusta cuando habla de su continuidad: “Lo más sano…”

Universidad Católica tiene la primera opción para quedarse con el Chile 2, que otorga un cupo para jugar la fase grupal de la Copa Libertadores de América 2026.

Los cruzados están en el segundo lugar de la tabla con 54 puntos, luchando por mantenerse en ducho puesto contra Universidad de Chile (51) y O’Higgins (50), con seis puntos en disputa.

Para la UC el cierre de año es importante, ya que aparte de buscar volver a la competencia internacional, los dirigentes de Cruzados SADP están pensando en el armado del plantel, con algunas renovaciones como prioridades.

Branco Ampuero y su futuro en Católica

Para muchos hinchas de Universidad Católica uno de sus regalones es el defensor Branco Ampuero, quien es uno de los capitanes del club y uno de los más queridos.

El zaguero habló este martes en conferencia de prensa y uno de los temas que trató fue su continuidad, ya que termina contrato a finales de año.

Branco Ampuero termina contrato con la UC a finales de 2025. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Lo más sano es que esperemos que termine el año antes de ponernos a conversar y ver qué quiere el club y qué quiero yo“, dijo el ex Antofagasta.

“Aventurarse ahora a dar una explicación más grande no tiene sentido, no tiene cabida, en el sentido que mi contrato termina el 31 de diciembre y todavía quedan dos partidos. Independiente de los resultados que se den (ante Huachipato y Unión La Calera), nos sentaremos a conversar para ver qué quieren ambas partes”, cerró Ampuero.

¿Cuándo y a qué hora juega Huachipato vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido clave entre Huachipato y Universidad Católica, válido por la fecha 29° de la Liga de Primera, se jugará este sábado 29 de noviembre, a partir de las 12:00 horas en el estadio CAP de Talcahuano.

