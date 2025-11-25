Dos partidos y tres puntos de ventaja. Esa es la matemática que hacen en Universidad Católica, sublíder de la Liga de Primera. El cuadro cruzado quiere terminar como Chile 2 y meterse directamente a la Copa Libertadores 2026.

Para ello, los rivales a vencer son Huachipato y Unión La Calera, dos equipos completamente accesibles para la UC. Mientras los acereros vienen recuperándose de la mano de Jaime García, los cementeros simplemente cayeron apabullados por Colo Colo en su último encuentro.

Hay sensaciones buenas, por tanto, en el club de la precordillera. Sobre todo, pensando en la ventaja que se tiene sobre la Universidad de Chile, el más próximo en la tabla de posiciones. De cara a los dos encuentros, la UC ya no mira más para el lado.

Confiados y pensando sólo en ellos: Católica va por el Chile 2

Está bien, en la cima la Libertadores puede ser un tema. Pero, antes, hay que clasificar a ella. Es por ello que, usando esta misma lógica, podríamos decir que para la UC el “Chile 2 es una obsesión”.

De ello habló Branco Ampuero, el mítico jugador de la Universidad Católica, quien reflexiona sólo internamente a la hora de fijarse en el futuro inmediato. “Lo más importante a recalcar es que depende absolutamente de nosotros”, señaló, restándole importancia a lo que pueda pasar paralelamente con la U.

“Matemáticamente, nosotros tenemos la primera opción, pero hay partidos por jugar todavía. Nos enfocaremos primero en el sábado, ante un rival difícil”, añadió un confiado Branco Ampuero.

¿Cuándo juega Universidad Católica ante Huachipato?

El duelo entre Huachipato y Universidad Católica está agendado para el sábado 29 de noviembre, a las 12.00 horas. Se jugará en el CAP de Talcahuano.