La Liguilla del Ascenso en la Primera B sigue adelante y este miércoles 26 de noviembre lo hace con dos partidazos. El duelo que cerrará la jornada será el que animen desde las 20:30 horas Deportes Concepción y Deportes Copiapó, dos que quieren volver a la máxima categoría a toda costa.

El León de Collao logró la clasificación a las semifinales del torneo dejando en el camino a Deportes Antofagasta. Por su parte, el León de Atacama se estrena en la segunda fase del torneo tras asegurar el segundo lugar de la tabla anual.

El partido de esta tarde promete y mucho. Es por ello que en RedGol que contaremos todos los detalles de lo que pase esta noche en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Revisa las formaciones y sigue el relato en vivo del Deportes Concepción vs. Deportes Copiapó por la Liguilla del Ascenso