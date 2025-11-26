Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

Deportes Concepción vs Copiapó – Minuto a minuto, resultado y dónde ver la Liguilla del Ascenso

El León de Collao busca dar un paso más rumbo a la final y choca con el León de Atacama en un duelo que promete. La visita quiere validar su segundo lugar en la fase regular.

Por Jp Viluñir Silva

Sigue a Redgol en Google!
Concepción y Copiapó buscan poner un pie en la final de la Liguilla.
© PhotosportConcepción y Copiapó buscan poner un pie en la final de la Liguilla.

La Liguilla del Ascenso en la Primera B sigue adelante y este miércoles 26 de noviembre lo hace con dos partidazos. El duelo que cerrará la jornada será el que animen desde las 20:30 horas Deportes Concepción y Deportes Copiapó, dos que quieren volver a la máxima categoría a toda costa.

El León de Collao logró la clasificación a las semifinales del torneo dejando en el camino a Deportes Antofagasta. Por su parte, el León de Atacama se estrena en la segunda fase del torneo tras asegurar el segundo lugar de la tabla anual.

El partido de esta tarde promete y mucho. Es por ello que en RedGol que contaremos todos los detalles de lo que pase esta noche en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Revisa las formaciones y sigue el relato en vivo del Deportes Concepción vs. Deportes Copiapó por la Liguilla del Ascenso

Pronósticos Deportes Concepción vs Deportes Copiapó: los Lilas van por el batacazo contra el León de Atacama

ver también

Pronósticos Deportes Concepción vs Deportes Copiapó: los Lilas van por el batacazo contra el León de Atacama

Publicidad

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE COPIAPÓ!

Así va el León de Atacama esta tarde-noche:

¡CHOQUE DE LEONES POR UN LUGAR EN LA FINAL!

¡Muy buenas tardes, redgoleros y redgoleras! Nos volvemos a encontrar para traerte toda la emoción del choque por las semifinales de la Liguilla del Ascenso entre Deportes Concepción y Deportes Copiapó. Todos los detalles los podrás conocer junto a RedGol.

Lee también
El arquero que sueña con el Ascenso y con romperla en Colo Colo
Colo Colo

El arquero que sueña con el Ascenso y con romperla en Colo Colo

Dónde y a qué hora ver Concepción vs. Copiapó por la Primera B
Chile

Dónde y a qué hora ver Concepción vs. Copiapó por la Primera B

Deportes Concepción vs. Copiapó: el canal que transmite la liguilla de ascenso
Chile

Deportes Concepción vs. Copiapó: el canal que transmite la liguilla de ascenso

"Dos goles metí": el recuerdo de Arturo Vidal en medio de las críticas
Colo Colo

"Dos goles metí": el recuerdo de Arturo Vidal en medio de las críticas

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo