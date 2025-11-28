Pronósticos Huachipato vs Universidad Católica: Zampedri encabeza el sueño cruzado de volver a la Libertadores

RedGol te acerca los mejores pronósticos deportivos para apostar en Huachipato vs Universidad Católica, en la fecha 29 de la Liga de Primera.

Huachipato será local frente a Universidad Católica en la fecha 29 del Campeonato Nacional. Los Cruzados pueden asegurar su presencia en la Copa Libertadores 2026 si logran un triunfo ante los finalistas de la Copa Chile.

Los Acereros, por su parte, llegan en racha: acumulan tres victorias consecutivas y se ubican en la novena posición, a solo tres puntos de Cobresal y Colo Colo, equipos que se enfrentan en esta jornada en la lucha por la última plaza de clasificación a la Copa Sudamericana.

En la antesala del desafío, nuestro analista te ofrece los tres mejores pronósticos para que tengas en cuentas antes de apostar en el campeonato chileno.

Pronósticos para apostar en Huachipato vs Universidad Católica

Ambos equipos anotarán: Si 1.83 Anotará en cualquier momento: Fernando Zampedri 2.30 Tiros de esquina: Menos de 9.5 1.90

Acereros y Cruzados chocan con una tendencia clara: ambos suelen convertir

En cuatro de los últimos seis partidos de Huachipato, se registraron goles de ambos equipos.

La misma tendencia aparece en las salidas de Universidad Católica: en seis de sus nueve presentaciones más recientes como visitante, ambos elencos terminaron marcando.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.83 en bet365

Nadie frena a Fernando Zampedri

Fernando Zampedri se encamina a ser el goleador del fútbol chileno por sexto torneo consecutivo. El máximo artillero histórico de la Universidad Católica suma 16 goles en el certamen, ventaja que le permite superar por dos tantos a Leonardo Valencia y por cuatro a Lionel Altamirano.

El Toro llega encendido: marcó dos goles en sus últimos dos partidos, contribuyendo directamente a los triunfos cruzados frente a Deportes La Serena y Palestino.

Además, su registro ante Huachipato es contundente. En su trayectoria con La Franja, acumula siete anotaciones en nueve enfrentamientos ante los negriazules.

Anotará en cualquier momento: Fernando Zampedri – 2.30 en bet365

Pocos córners a la vista en la fecha 29

En ocho de los 14 partidos de los Acereros como locales, las estadísticas registraron menos de 10 tiros de esquina entre ambos equipos.

La tendencia es aún más marcada para sus rivales: en nueve de los 14 encuentros de los Cruzados como visitantes, se contabilizaron nueve córners o menos.

Tiros de esquina: Menos de 9.5 – 1.90 en bet365

Cuotas en Huachipato vs Universidad Católica

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Huachipato vs Universidad Católica: últimos partidos