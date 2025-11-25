Este miércoles 26 de noviembre arrancan las semifinales de la liguilla de Ascenso con los apasionantes duelos de ida.

En el primer turno, San Marcos de Arica, que viene de eliminar a Rangers (3-0), se medirá a Cobreloa, que hizo lo propio ante Santiago Wanderers (4-3 en penales, 4-4 global), a las 18:00 horas en el histórico estadio Carlos Dittborn de Arica.

Horas más tarde, específicamente a las 20:30 horas, Deportes Concepción -que eliminó a Antofagasta (3-2)– recibirá en el Ester Roa Rebolledo a Deportes Copiapó, segundo en la tabla de la fase regular de la Primera B.

Grandes llaves que en RedGol comenzamos a vivir, y es en ese contexto que le preguntamos a la inteligencia artificial por un pronóstico para estas series. ¿Qué nos dijo? Los detalles, a continuación.

La IA predice a los finalistas de la liguilla de Ascenso

ChatGPT fue la herramienta de inteligencia artificial utilizada para este ejercicio y se la jugó con los finalistas de esta increíble llave de ascenso. En el primer caso, indicó que el clasificado entre San Marcos de Arica y Cobreloa será el conjunto ‘ariqueño’, señalando que, si bien parece una llave muy pareja, los ariqueños llegan con cierto favoritismo “gracias a su fortaleza como local y al impulso con el que llegan tras eliminar con autoridad a Rangers”.

El resultado global que vaticina para esta primera semifinal es 3-2 : un 2-1 en la ida y un 1-1 en la revancha.

¿Y qué pasa con Concepción vs. Copiapó? En el duelo entre el ‘León de Collao’ y el ‘León de Aracama’, la inteligencia artificial pronostica un empate 1-1 en la ida y un triunfo por 2-1 de Copiapó en la vuelta, con lo que los nortinos avanzarían a la final con otro marcador global de 3-2.

Al respecto, la IA describe este partido como “tenso, trabado, con momentos largos donde ninguno quiere regalar espacios”, pero finalmente destaca que Copiapó es un equipo que “tiene mejores transiciones y normalmente define mejor”.

De esta forma, la gran final de la liguilla de la Primera B, según la inteligencia artificial, será entre San Marcos de Arica y Deportes Copiapó, ¿acertará?

