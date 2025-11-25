La Liguilla de Ascenso da inicio a las semifinales de ida, instancia en que se enfrentarán San Marcos de Arica vs. Cobreloa, donde los Bravos del Morro intentarán hacerse fuerte ante su público en el estadio Carlos Dittborn.

Por su parte, Cobreloa, llega con jerarquía, experiencia y una campaña que lo ha consolidado como uno de los aspirantes naturales al ascenso tras eliminar a Santiago Wanderers en una infartante tanda de penales.

¿Dónde ver EN VIVO Arica vs. Cobreloa? Transmisión confirmada

San Marcos de Arica vs. Cobreloa juegan este miércoles 26 de noviembre, desde las 18:30 hrs. en el Estadio Carlos Dittborn, por la semifinal de ida de la liguilla.

El partido entre los Bravos del Morro y Zorros del Desierto, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports

VTR: 46 (SD) (Santiago)

DTV: 632 (SD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD)

TU VES: 505 (SD)

ZAPPING: 96 (HD)

