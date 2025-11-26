Arranca las semifinales de la Liguilla de ascenso de la Primera B, este miércoles 26 de noviembre en el primer turno de la jornada, San Marcos de Arica recibirá al siempre difícil conjunto de Cobreloa, duelo a jugarse en el histórico estadio Carlos Dittborn de Arica en una llave que promete y mucho.

Los ‘santos‘ llegan a este encuentro tras despachar de forma contundente a Rangers de Talca por los cuartos de final del certamen, esto tras lograr un marcador global de 3-0, mientras que el conjunto loíno hizo lo propio ante Santiago Wanderers, eso sí, no exento de complicaciones, ya que tras el 4-4 global (2-2 ida y vuelta), el elenco minero logró imponerse solamente mediante definición a penales por 4-3.

El duelo de este miércoles tiene como encargado de impartir justicia en este encuentro a Franco Jiménez. Conoce todos los detalles de este encuentro de semifinales y la llave completa.

¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la ida de semifinales entre San Marcos y Cobreloa?

El enfrentamiento entre San Marcos de Arica y Cobreloa por el duelo de ida se juega este miércoles 26 de noviembre desde las 18:30 horas en el Estadio Carlos Dittborn.

¿Dónde ver por TV o streaming la liguilla de la Primera B 2025?

El partido entre San Marcos y Cobreloa, será transmitido por TV a través de la señal de TNT Sports, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports

VTR: 46 (SD) – 855 (HD)

DTV: 632 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 220 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 189 (SD) – 490 (HD)

GTD/TELSUR: 82 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 484 (SD) – 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TU VES: 505 (SD)

También podrás verlo de forma online vía streaming por la plataforma HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o de forma GRATUITA si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

San Marcos de Arica y Cobreloa dan inicio a las semifinales de la Primera B. (Foto: Alejandro Astorga/Photosport)

¿Cuándo se juega el duelo de vuelta de semifinales?

De acuerdo a la información compartida por la ANFP, la llave entre Cobreloa y San Marcos de Arica concluirá con el encuentro revancha el próximo domingo 30 de noviembre a partir de las 20:30 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

