Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

Minuto a minuto: Cobreloa y Santiago Wanderers definen el último clasificado a semis de la Liguilla del Ascenso

Loínos y Caturros pretenden dar el golpe de gracia, tras el empate en Valparaíso. El ganador pasa a semis de la Liguilla por el Ascenso.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
Loínos y Caturros se ven las caras en Calama.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLoínos y Caturros se ven las caras en Calama.

El último de los clasificados a las semifinales de la Liguilla por el Ascenso sale del duelo entre Cobreloa y Santiago Wanderers. Los loínos lograron un trascendental empate en el puerto de Valparaíso y tienen grandes chances en Calama de meterse en la siguiente ronda.

Pero, por alguna razón, los Caturros fueron uno de los equipos revelación en la Primera B. Poco a poco fueron decayendo durante la temporada, pero el vuelo tomado en un principio les bastó para meterse en esta Liguilla. No es un rival con el cual haya que confiarse.

El empate 2-2 en el “Puerto Principal” dejó las cosas abiertas. Para los loínos marcaron Alex Valdés (49′) y Agustín Heredia (80′), mientras que el Wanderers tuvo anotaciones de Ethan Espinoza (45′) y un autogol de Gerardo Navarrete (60′).

Entretenida llave en la ida en Valparaíso | Photosport

Entretenida llave en la ida en Valparaíso | Photosport

Publicidad

El local pone el ambiente

Tweet placeholder

Oncena titular de la visita

Tweet placeholder

Empate en el puerto

El empate 2-2 en el "Puerto Principal" dejó las cosas abiertas. Para los loínos marcaron Alex Valdés (49') y Agustín Heredia (80'), mientras que el Wanderers tuvo anotaciones de Ethan Espinoza (45') y un autogol de Gerardo Navarrete (60').

Bienvenid@s Redgoler@s

¡Estamos al aire, Tulio!

Se vive la última definición de la Liguilla por el Ascenso entre Cobreloa y Santiago Wanderers.

Mientras que Deportes Concepción y San Marcos de Arica ya aseguraron su paso, los elencos que se enfrentan esta tarde pueden meterse en el cuadro final, al que se suma Deportes Copiapó.

No te pierdas ningún segundo de esta definición y sigue el minuto a minuto que preparamos con RedGol. Tendrás la previa y lo mejor que acontezca en los noventa (o quizás un poco más) minutos de encuentro.
¿De verdad piensas perderte tamaño ofrecimiento?

Lee también
Antofagasta vs. D. Concepción: el canal que transmite la liguilla de ascenso
Chile

Antofagasta vs. D. Concepción: el canal que transmite la liguilla de ascenso

El inusual reclamo del DT de Concepción: "Los jugadores se demoran mucho"
Chile

El inusual reclamo del DT de Concepción: "Los jugadores se demoran mucho"

¡Capitán de Cobreloa se lesiona a minutos del partido vs Wanderers!
Chile

¡Capitán de Cobreloa se lesiona a minutos del partido vs Wanderers!

Italia demuestra que es invencible y gana un histórico triplete en la Davis
Tenis

Italia demuestra que es invencible y gana un histórico triplete en la Davis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo