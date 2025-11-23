El último de los clasificados a las semifinales de la Liguilla por el Ascenso sale del duelo entre Cobreloa y Santiago Wanderers. Los loínos lograron un trascendental empate en el puerto de Valparaíso y tienen grandes chances en Calama de meterse en la siguiente ronda.

Pero, por alguna razón, los Caturros fueron uno de los equipos revelación en la Primera B. Poco a poco fueron decayendo durante la temporada, pero el vuelo tomado en un principio les bastó para meterse en esta Liguilla. No es un rival con el cual haya que confiarse.

El empate 2-2 en el “Puerto Principal” dejó las cosas abiertas. Para los loínos marcaron Alex Valdés (49′) y Agustín Heredia (80′), mientras que el Wanderers tuvo anotaciones de Ethan Espinoza (45′) y un autogol de Gerardo Navarrete (60′).